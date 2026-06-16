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UGC NET June 2026 Admit Card Release Date: जल्द ही जारी होने जा रहा है एडमिट कार्ड! यहां देखें 22 जून के विषयों की पूरी लिस्ट

UGC NET Admit Card 2026: जल्द जारी होने वाले हैं जून परीक्षा के एडमिट कार्ड. 22 जून को किस शिफ्ट में है आपका पेपर? डाउनलोड करने से पहले जान लें ये ज़रूरी नियम...

By: Shivani Singh | Published: June 16, 2026 9:25:45 PM IST

जल्द जारी होने वाले हैं UGC NET जून परीक्षा के एडमिट कार्ड
जल्द जारी होने वाले हैं UGC NET जून परीक्षा के एडमिट कार्ड


UGC NET June 2026 Admit Card Release Date: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) जल्द ही यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (UGC NET) 2026 के एडमिट कार्ड जारी करने जा रही है. एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर अपलोड किए जाएंगे. इससे पहले, एजेंसी ने 10 जून 2026 को ही ‘एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप’ (परीक्षा शहर की जानकारी) जारी कर दी थी. उम्मीदवार अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से वेबसाइट पर लॉगइन करके अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं.

NTA के आधिकारिक शेड्यूल के मुताबिक, UGC NET जून 2026 की परीक्षाएं 22 जून से 30 जून के बीच आयोजित की जाएंगी. देश भर के विभिन्न केंद्रों पर यह परीक्षाएं 22, 23, 24, 25, 29 और 30 जून 2026 को होंगी. बता दें कि यह परीक्षा भारतीय नागरिकों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता और पीएचडी (PhD) में दाखिले के पात्र बनाने के लिए आयोजित की जाती है.

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22 जून को होने वाली परीक्षा: शिफ्ट और विषयों की लिस्ट

परीक्षा के पहले दिन यानी 22 जून को होने वाले पेपर और उनकी टाइमिंग इस प्रकार है:

पहली शिफ्ट (सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक)

  • विजुअल आर्ट (Visual Art)
  • म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन (Museology and Conservation)
  • पंजाबी (Punjabi)
  • तमिल (Tamil)
  • भूगोल (Geography)
  • मराठी (Marathi)
  • लेबर वेलफेयर/पर्सनल मैनेजमेंट/इंडस्ट्रियल रिलेशंस/लेबर एंड सोशल वेलफेयर/ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट
  • संथाली (Santhali)

दूसरी शिफ्ट (दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक)

  • कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस (Computer Science and Applications)
  • पर्शियन (Persian)
  • रशियन (Russian)
  • बंगाली (Bengali)
  • होम साइंस (Home Science)
  • म्यूजिक (Music)
  • पॉपुलेशन स्टडीज (Population Studies)

सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड में अंतर समझना जरूरी

कई बार उम्मीदवार सिटी स्लिप को ही एडमिट कार्ड समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है. ‘एग्जाम सिटी स्लिप’ केवल एक एडवांस जानकारी है, जिससे आपको यह पता चलता है कि आपकी परीक्षा किस शहर में होने वाली है. इसके आधार पर परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिलती. परीक्षा केंद्र का सटीक नाम, रोल नंबर और जरूरी गाइडलाइंस केवल एडमिट कार्ड पर ही दर्ज होंगी, जो जल्द ही जारी होने वाला है.

Tags: NTAUGC NET
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