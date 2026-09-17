UGC-NET, JEE Main, CUET PG और CMAT की तारीखें जारी, NTA ने दिसंबर 2026 से मार्च 2027 का कैलेंडर बताया

NTA Exam Calendar 2026-27 Released: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने दिसंबर 2026 से मार्च 2027 के बीच प्रस्तावित प्रमुख परीक्षाओं का संभावित कैलेंडर जारी कर दिया है. इसमें UGC-NET, Joint CSIR-UGC NET, JEE Main 2027 Session 1, NIFT Entrance Exam, CMAT, CUET PG सहित कई परीक्षाएं शामिल हैं. यह कैलेंडर विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई, आवेदन और परीक्षा की तैयारी पहले से व्यवस्थित करने में मदद करेगा.
NTA ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्तावित तारीखें हैं. प्रशासनिक, शैक्षणिक, कानूनी, तकनीकी या अन्य परिस्थितियों के कारण परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया जा सकता है. इसलिए उम्मीदवारों को अंतिम कार्यक्रम के लिए NTA की आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए.
14 दिसंबर से UGC-NET की शुरुआत
दिसंबर 2026 में सबसे प्रमुख परीक्षाओं में UGC-NET December 2026 शामिल है. यह परीक्षा 14 से 19 दिसंबर तक आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है. NTA ने 20 और 21 दिसंबर को बफर डेट के तौर पर रखा है. वहीं Joint CSIR-UGC NET December 2026 परीक्षा 20 और 21 दिसंबर को प्रस्तावित है. दोनों परीक्षाएं उच्च शिक्षा, रिसर्च और शिक्षण क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण हैं.
JEE Main 2027 Session 1 जनवरी में
इंजीनियरिंग उम्मीदवारों के लिए जनवरी का सबसे बड़ा परीक्षा आयोजन JEE Main 2027 Session 1 होगा. प्रस्तावित कैलेंडर के मुताबिक परीक्षा 22 से 24 जनवरी और फिर 28 से 30 जनवरी 2027 तक आयोजित होगी. 31 जनवरी को बफर डेट रखा गया है. JEE Main में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यह केवल संभावित कैलेंडर है. परीक्षा की विस्तृत जानकारी बाद में जारी होने वाले आधिकारिक सूचना बुलेटिन में दी जाएगी.
NIFT और AISSEE भी जनवरी में
जनवरी 2027 में कई अन्य प्रवेश परीक्षाएं भी होंगी. NIFT Entrance Exam और SHRESHTA (NETS) दोनों 10 जनवरी को प्रस्तावित हैं. वहीं All India Sainik Schools Entrance Examination (AISSEE) 31 जनवरी को आयोजित की जा सकती है. इसके अलावा Army Cadets College परीक्षा 4 जनवरी को प्रस्तावित है.
फरवरी में CMAT, मार्च में CUET PG
फरवरी में CMAT 2027 परीक्षा 7 फरवरी को प्रस्तावित है. इसके बाद NITTT Part 1 की परीक्षा 26 और 27 फरवरी को होगी. मार्च में उम्मीदवारों के लिए CUET PG 2027 महत्वपूर्ण रहेगा। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा 1 से 5 मार्च, 8 मार्च, 12 से 20 मार्च और 24-25 मार्च को होगी. 30 और 31 मार्च को बफर डेट के रूप में रखा गया है. NITTT Part 2 के लिए 5 और 7 मार्च की तारीख प्रस्तावित है.
NTA Exam Calendar 2026-27: महत्वपूर्ण तारीखें
UGC-NET: 14-19 दिसंबर 2026
Joint CSIR-UGC NET: 20-21 दिसंबर 2026
NIFT Entrance Exam: 10 जनवरी 2027
JEE Main Session 1: 22-24, 28-30 जनवरी 2027
AISSEE: 31 जनवरी 2027
CMAT: 7 फरवरी 2027
NITTT Part 1: 26-27 फरवरी 2027
CUET PG: 1-5, 8, 12-20, 24-25 मार्च 2027
NITTT Part 2: 5 और 7 मार्च 2027
उम्मीदवार रखें आधिकारिक अपडेट पर नजर
NTA Exam Calendar 2026-27 विद्यार्थियों को अपनी तैयारी की समय-सारणी बनाने में मदद कर सकता है. हालांकि, उम्मीदवारों को इन तारीखों को अंतिम न मानते हुए NTA की आधिकारिक वेबसाइट और संबंधित परीक्षा के सूचना बुलेटिन को नियमित रूप से चेक करना चाहिए.