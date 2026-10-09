UGC NET December 2026 Registration: यूजीसी नेट के लिए आवेदन शुरू, ऐसे करें अप्लाई, जानें फीस, योग्यता, परीक्षा पैटर्न

UGC NET December 2026 Registration: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने UGC NET दिसंबर 2026 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. असिस्टेंट प्रोफेसर बनने और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए पात्रता हासिल करने की तैयारी कर रहे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. जारी कार्यक्रम के अनुसार, उम्मीदवार 28 अक्टूबर 2026 तक बिना लेट फीस के आवेदन कर सकते हैं. वहीं, लेट फीस के साथ आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है. आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो 2 नवंबर से 4 नवंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी.

UGC NET दिसंबर 2026 परीक्षा का आयोजन 14 दिसंबर से 19 दिसंबर 2026 के बीच कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में किया जाएगा. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://examinationservices.nic.in/ExamSys27/root/home.aspx के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

UGC NET December 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख: 28 अक्टूबर 2026

लेट फीस के साथ आवेदन: 31 अक्टूबर 2026

करेक्शन विंडो: 2 से 4 नवंबर 2026

परीक्षा की तारीख: 14 से 19 दिसंबर 2026

UGC NET Eligibility Criteria: कौन कर सकता है आवेदन?

UGC NET दिसंबर 2026 के लिए सामान्य और जनरल-EWS श्रेणी के उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता में कम से कम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए. मास्टर डिग्री के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे छात्र, अंतिम परीक्षा दे चुके उम्मीदवार और परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी भी निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं. ऐसे उम्मीदवारों को संबंधित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा.

UGC NET Exam Pattern 2026: जानें पेपर का पैटर्न

UGC NET परीक्षा में दो पेपर होंगे और दोनों में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा की कुल अवधि तीन घंटे होगी। दोनों पेपर के बीच कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा.

पेपर प्रश्नों की संख्या कुल अंक

पेपर 1 50 100

पेपर 2 100 200

कुल 150 300

परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के निर्धारित अंक मिलेंगे. गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी.

UGC NET Application Fee: कितनी है आवेदन फीस?

श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क इस प्रकार है:

सामान्य वर्ग: 1,150 रुपये

जनरल-EWS और OBC-NCL: 600 रुपये

SC, ST, PwD और थर्ड जेंडर: 325 रुपये

UGC NET December 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.

UGC NET December 2026 Registration लिंक खोलें.

मांगी गई जानकारी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.

अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें.

फॉर्म सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें.

उम्मीदवार इन बातों का रखें ध्यान

आवेदन करने से पहले सभी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारियां ध्यान से जांच लें. फॉर्म जमा करने के बाद कन्फर्मेशन पेज सुरक्षित रखना न भूलें. परीक्षा से संबंधित नवीनतम अपडेट, विस्तृत दिशा-निर्देश और अन्य जरूरी जानकारियों के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें.