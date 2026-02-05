UGC NET Result 2025: यूजीसी नेट रिजल्ट ugcnet.nta.nic.in पर जारी, जानने के लिए फॉलो करें ये 6 स्टेप्स

0
UGC NET December 2025 result Out: यूजीसी नेट परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स की बेसब्री को खत्म करते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (National Eligibility Test) का परिणाम जारी कर दिया है. ugcnet.nta.nic.in पर जारी आंकड़ों के मुताबिक, यूजीसी नेट परीक्षा में शामिल होने वाले 1,17,058 कैंडिडेट्स पीएचडी के लिए पास हुए हैं. कैंडिडेट्स को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाना होगा. इसके बाद 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो परिणाम तक पहुंच जाएंगे.
ये रहे 6 स्टेप्स
- अभ्यर्थी को सबसे पहले वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाना होगा.
- होमपेज पर ओपन होने के बाद UGC NET Result 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा.
- अभ्यर्थी को एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि की जानकारी देनी होगी.
- Submit पर क्लिक करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा.
- रिजल्ट डाउनलोड कर लें.
- परिणाम का प्रिंट जरूर निकाल लें.