Home > शिक्षा > UGC NET Result 2025: यूजीसी नेट रिजल्ट ugcnet.nta.nic.in पर जारी, जानने के लिए फॉलो करें ये 6 स्टेप्स

UGC NET Result 2025: यूजीसी नेट रिजल्ट ugcnet.nta.nic.in पर जारी, जानने के लिए फॉलो करें ये 6 स्टेप्स

UGC NET December 2025 result Out: यूजीसी नेट दिसंबर सेशन 2025-26 में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स का इंतजार खत्म हो गया है. परिणाम कैंडिडेट्स वेबसाइट पर देख सकते हैं.

By: JP Yadav | Published: February 5, 2026 12:39:07 PM IST

राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (National Eligibility Test) का परिणाम जारी कर दिया है.
राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (National Eligibility Test) का परिणाम जारी कर दिया है.


UGC NET December 2025 result Out: यूजीसी नेट परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स की बेसब्री को खत्म करते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (National Eligibility Test) का परिणाम जारी कर दिया है. ugcnet.nta.nic.in पर जारी आंकड़ों के मुताबिक, यूजीसी नेट परीक्षा में शामिल होने वाले 1,17,058 कैंडिडेट्स पीएचडी के लिए पास हुए हैं. कैंडिडेट्स को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाना होगा. इसके बाद 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो परिणाम तक पहुंच जाएंगे. 

You Might Be Interested In

ये रहे 6 स्टेप्स 

  1. अभ्यर्थी को सबसे पहले वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाना होगा.
  2. होमपेज पर ओपन होने के बाद UGC NET Result 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा.
  3. अभ्यर्थी को एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि की जानकारी देनी होगी.
  4. Submit पर क्लिक करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा.
  5. रिजल्ट डाउनलोड कर लें.
  6. परिणाम का प्रिंट जरूर निकाल लें.

You Might Be Interested In
Tags: UGC NET 2025 result OutUGC Net result
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं ये धांसू सीरीज, भूलकर भी न...

February 4, 2026

ये हैं दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत हसीनाएं, यहां देखें...

February 3, 2026

बच्चों की पढ़ाई के लिए कौन-सी दिशा है सही?

February 3, 2026

बेबी गर्ल के कुछ ऐसे नाम जो ‘ग्लोबल’ लेकिन पूरी...

February 3, 2026

अगर आप भी हैं भोजपुरी फिल्मों के दीवानें, तो यहां...

February 2, 2026

शमिता शेट्टी का फिटनेस मंत्रा

February 2, 2026
UGC NET Result 2025: यूजीसी नेट रिजल्ट ugcnet.nta.nic.in पर जारी, जानने के लिए फॉलो करें ये 6 स्टेप्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UGC NET Result 2025: यूजीसी नेट रिजल्ट ugcnet.nta.nic.in पर जारी, जानने के लिए फॉलो करें ये 6 स्टेप्स
UGC NET Result 2025: यूजीसी नेट रिजल्ट ugcnet.nta.nic.in पर जारी, जानने के लिए फॉलो करें ये 6 स्टेप्स
UGC NET Result 2025: यूजीसी नेट रिजल्ट ugcnet.nta.nic.in पर जारी, जानने के लिए फॉलो करें ये 6 स्टेप्स
UGC NET Result 2025: यूजीसी नेट रिजल्ट ugcnet.nta.nic.in पर जारी, जानने के लिए फॉलो करें ये 6 स्टेप्स