UGC NET Answer Key 2026 का इंतजार जारी, जानें कब जारी हो सकती है प्रोविजनल आंसर की

UGC NET Answer Key 2026 Release Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अभी तक UGC NET Answer Key 2026 जारी नहीं की है. जून 2026 सेशन की परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवार अब प्रोविजनल आंसर की का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आंसर की जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकेंगे.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें, क्योंकि प्रोविजनल आंसर की किसी भी समय जारी की जा सकती है. इसके साथ ही NTA उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी देगा.

कब जारी हो सकती है UGC NET Answer Key 2026?

हालांकि NTA ने अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखें तो UGC NET की प्रोविजनल आंसर की आमतौर पर परीक्षा समाप्त होने के लगभग दो सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाती है. इस वर्ष UGC NET जून 2026 परीक्षा 22 जून से 30 जून 2026 के बीच आयोजित की गई थी. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आंसर की जल्द ही जारी की जा सकती है.

UGC NET Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें?

UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध UGC NET Answer Key 2026 लिंक पर क्लिक करें.

अपना एप्लिकेशन नंबर, जन्म तिथि या अन्य आवश्यक लॉगिन विवरण दर्ज करें.

लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर प्रोविजनल आंसर की दिखाई देगी.

उत्तर कुंजी डाउनलोड करें और अपने उत्तरों का मिलान करें.

आंसर की पर आपत्ति कैसे दर्ज करें?

प्रोविजनल आंसर की जारी होने के साथ ही NTA उम्मीदवारों के लिए ऑब्जेक्शन विंडो भी खोलेगा. यदि किसी उम्मीदवार को किसी प्रश्न या उसके उत्तर पर आपत्ति है, तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकता है. इसके लिए प्रत्येक प्रश्न के अनुसार प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी.

विशेषज्ञों की समिति सभी आपत्तियों की समीक्षा करेगी. यदि किसी आपत्ति को सही पाया जाता है, तो अंतिम उत्तर कुंजी में आवश्यक संशोधन किया जाएगा. इसी फाइनल आंसर की के आधार पर UGC NET 2026 का परिणाम तैयार किया जाएगा.

UGC NET 2026 परीक्षा पैटर्न

इस वर्ष UGC NET परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की गई.

पहली शिफ्ट: सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

दूसरी शिफ्ट: दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक

परीक्षा में कुल दो पेपर शामिल थे.

पेपर-I: 50 बहुविकल्पीय प्रश्न, कुल 100 अंक

पेपर-II: 100 बहुविकल्पीय प्रश्न, कुल 200 अंक

दोनों पेपर लगातार आयोजित किए गए और इनके बीच कोई ब्रेक नहीं दिया गया. भाषा विषयों को छोड़कर प्रश्नपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में उपलब्ध कराया गया.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने उत्तरों का सावधानीपूर्वक मिलान करें और यदि किसी प्रश्न में त्रुटि दिखाई देती है, तो निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्ति दर्ज करना न भूलें. साथ ही, सभी जरूरी दस्तावेज और भुगतान संबंधी जानकारी पहले से तैयार रखें ताकि अंतिम समय में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

UGC NET Answer Key 2026 लाखों उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि इसके जरिए वे अपने संभावित प्रदर्शन का आकलन कर सकते हैं. फिलहाल NTA की ओर से आंसर की जारी होने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखते हुए इसे जल्द जारी किए जाने की संभावना है.

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