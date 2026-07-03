UGC NET Answer Key 2026 Release Date: यूजीसी नेट आंसर की कब होगी जारी? यहां देखें लेटेस्ट अपडेट्स

UGC NET Answer Key 2026 Release Date: यूजीसी नेट 2026 परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवार अब उत्तर कुंजी (Answer Key) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने अभी तक UGC NET Answer Key 2026 जारी नहीं की है. आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in के माध्यम से अपने उत्तरों का मिलान कर सकेंगे और संभावित स्कोर का अनुमान लगा पाएंगे.

अगर पिछले वर्षों के पैटर्न पर नजर डालें तो NTA आमतौर पर परीक्षा समाप्त होने के लगभग दो सप्ताह के भीतर प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी करता है.

2025: परीक्षा 25 से 29 जून तक हुई और आंसर की 6 जुलाई को जारी की गई.

2024: परीक्षा 18 जून तक समाप्त हुई और 26 जून को प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई.

2023: परीक्षा 13 से 22 जून तक चली, जबकि परिणाम 6 जुलाई को घोषित किए गए.

इसी ट्रेंड को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि UGC NET 2026 की उत्तर कुंजी भी जल्द जारी की जा सकती है.

इस साल कब हुई थी परीक्षा?

UGC NET 2026 परीक्षा का आयोजन 22 जून से 30 जून 2026 के बीच किया गया. परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित हुई. पहली पाली सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक चली. परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित (CBT) थी और इसमें दो पेपर शामिल थे.

परीक्षा का पैटर्न

UGC NET परीक्षा में दोनों पेपर एक ही सत्र में आयोजित किए गए.

पेपर-I: 50 बहुविकल्पीय प्रश्न, कुल 100 अंक।

पेपर-II: 100 बहुविकल्पीय प्रश्न, कुल 200 अंक।

दोनों पेपरों के बीच कोई ब्रेक नहीं दिया गया। भाषा विषयों को छोड़कर प्रश्नपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया गया था.

UGC NET Answer Key 2026 ऐसे करें डाउनलोड

UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध UGC NET Answer Key 2026 लिंक पर क्लिक करें.

अपना आवेदन नंबर और जन्म तिथि या अन्य लॉगिन विवरण दर्ज करें.

लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर उत्तर कुंजी दिखाई देगी.

उत्तरों का मिलान करें और भविष्य के लिए PDF डाउनलोड कर लें.

आवश्यकता होने पर इसका प्रिंटआउट भी सुरक्षित रखें.

आपत्ति दर्ज कराने का मिलेगा मौका

प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद NTA उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क के साथ उत्तरों पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी देगा. विशेषज्ञों द्वारा सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी, जिसके आधार पर परिणाम तैयार होगा.

UGC NET Answer Key 2026 जल्द जारी होने की संभावना है. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. आंसर की जारी होने के बाद समय रहते अपने उत्तरों की जांच करें और यदि किसी प्रश्न पर आपत्ति हो तो निर्धारित अवधि के भीतर उसे दर्ज कराएं.

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