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UGC NET 2026 Answer Key का इंतजार खत्म? NTA जल्द जारी करेगा प्रोविजनल आंसर-की, जानें लेटेस्ट अपडेट

UGC NET June 2026 Answer Key: यूजीसी नेट जून परीक्षा 2026 के आंसर-की का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ा अपडेट है,आइए जानते हैं कि आखिर NTA Answer Key कब तक जारी होगी

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 27, 2026 6:10:30 PM IST

UGC NET 2026 Answer Key का इंतजार खत्म?
UGC NET 2026 Answer Key का इंतजार खत्म?


UGC NET June 2026 Answer Key का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए जल्द अच्छी खबर आ सकती है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) किसी भी समय UGC NET जून 2026 की प्रोविजनल आंसर-की, रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर सकती है. हालांकि अभी तक एजेंसी ने रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है.
 
UGC NET जून 2026 की परीक्षा 22, 23, 24, 25, 29 और 30 जून को आयोजित की गई थी. वहीं 22 जून की परीक्षा का एक री-एग्जाम 5 जुलाई को जालंधर में कराया गया था. परीक्षा खत्म हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन उम्मीदवार अभी भी प्रोविजनल आंसर-की का इंतजार कर रहे हैं.

Response Sheet और Question Paper भी होंगे जारी

NTA आंसर-की के साथ उम्मीदवारों की Response Sheet और परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र भी उपलब्ध कराएगा. इनकी मदद से अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर सकेंगे और संभावित स्कोर का अनुमान लगा पाएंगे.

गलत उत्तर मिलने पर कर सकेंगे Challenge

अगर किसी उम्मीदवार को प्रोविजनल आंसर-की में कोई उत्तर गलत लगता है, तो वह निर्धारित समय के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकेगा. इसके लिए प्रति प्रश्न ₹200 का शुल्क देना होगा. यह शुल्क वापस नहीं किया जाएगा. विशेषज्ञों की समिति सभी आपत्तियों की समीक्षा करेगी और उसके बाद अंतिम आंसर-की जारी की जाएगी.

ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे Answer Key

आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.
  • आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.
  • UGC NET June 2026 Answer Key लिंक पर क्लिक करें.
  •  आवेदन संख्या और जन्मतिथि/पासवर्ड दर्ज करें.
  •  लॉगिन करने के बाद Answer Key और Response Sheet डाउनलोड करें.
  • भविष्य के लिए इसकी कॉपी सुरक्षित रखें.

Response Sheet सेव रखना क्यों जरूरी है?

NTA ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि Response Sheet डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखें. परिणाम घोषित होने के बाद इसकी अलग से कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, इसलिए इसे पहले ही डाउनलोड कर लेना बेहतर रहेगा.

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