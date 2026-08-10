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UGC NET Answer Key 2026 Date: यूजीसी नेट आंसर की कब होगी जारी? NTA ने दी ये अहम जानकारी

UGC NET Answer Key 2026 Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही यूजीसी नेट आंसर की जारी कर सकती है. परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवार सीधे इस लिंक ugcnet.nta.nic.in के जरिए आंसर की देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: August 10, 2026 3:15:11 PM IST

UGC NET Answer Key 2026 Date: आंसर की इस दिन जारी होगी.
UGC NET Answer Key 2026 Date: आंसर की इस दिन जारी होगी.


UGC NET Answer Key 2026 Date: यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट सामने आया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जानकारी दी है कि UGC NET June 2026 की प्रोविजनल आंसर की इसी सप्ताह जारी की जाएगी. एजेंसी ने यह जानकारी 10 अगस्त 2026 को जारी एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से दी है. उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं, वे यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. 

हालांकि, NTA ने अभी आंसर की जारी होने की कोई निश्चित तारीख और समय घोषित नहीं किया है. इसलिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.

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UGC NET Answer Key 2026 के साथ आएंगी अन्य परीक्षाओं की कुंजी

NTA के अनुसार, UGC NET जून 2026 की प्रोविजनल आंसर की के साथ CSIR-NET और ICAR AIEEA (PG) तथा AICE (PhD) 2026 परीक्षाओं की आंसर की भी जारी की जाएगी. आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने प्रश्नपत्र के उत्तरों को आधिकारिक उत्तरों से मिला सकेंगे. इससे उन्हें परीक्षा में संभावित स्कोर का शुरुआती अंदाजा लगाने में भी मदद मिल सकती है.

आंसर की में गलती लगे तो कर सकेंगे Challenge

प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवारों को दिए गए उत्तरों पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा. यदि किसी अभ्यर्थी को लगता है कि किसी प्रश्न का आधिकारिक उत्तर सही नहीं है, तो वह निर्धारित Challenge Window के दौरान अपनी आपत्ति दर्ज कर सकेगा. NTA ने फिलहाल आपत्ति दर्ज कराने की पूरी प्रक्रिया, चैलेंज विंडो की अवधि या संभावित फीस की जानकारी साझा नहीं की है. ये निर्देश आंसर की जारी होने के समय उपलब्ध कराए जाएंगे.

UGC NET June 2026 Answer Key कैसे चेक करें?

आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवारों को NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां UGC NET जून 2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करके मांगी गई लॉगिन डिटेल दर्ज करनी होगी. लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार अपनी प्रोविजनल आंसर की देख और डाउनलोड कर सकेंगे. यदि किसी उत्तर पर आपत्ति है, तो आधिकारिक निर्देशों के अनुसार संबंधित प्रश्न को चैलेंज किया जा सकेगा.

उम्मीदवार इन बातों का रखें ध्यान

NTA ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आंसर की और आपत्ति प्रक्रिया से जुड़े अपडेट के लिए केवल आधिकारिक NTA वेबसाइट और आधिकारिक नोटिस पर भरोसा करें. सोशल मीडिया या अनधिकृत वेबसाइटों पर चल रही किसी भी जानकारी को अंतिम न मानें.

UGC NET Answer Key जारी होने के बाद उम्मीदवारों के लिए अपने उत्तरों की जांच करने और जरूरत पड़ने पर आपत्ति दर्ज कराने का महत्वपूर्ण मौका होगा. इसलिए अभ्यर्थियों को वेबसाइट नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए, ताकि कोई जरूरी अपडेट या चैलेंज की समय-सीमा मिस न हो.

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Tags: Answer Keyhome-hero-pos-10UGC NETUGC NET Answer Key
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