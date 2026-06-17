UGC NET Admit Card 2026 Released: यूजीसी नेट एडमिट कार्ड ugcnet.nta.nic.in पर जारी, ऐसे करें डाउनलोड

UGC NET Admit Card 2026 Released: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने UGC NET जून 2026 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य दस्तावेज है, इसलिए उम्मीदवारों को इसे समय रहते डाउनलोड कर लेना चाहिए.

NTA द्वारा जारी किए गए एडमिट कार्ड 22, 23, 24, 25, 29 और 30 जून 2026 को आयोजित होने वाली UGC NET परीक्षाओं के लिए उपलब्ध हैं. उम्मीदवार अपने आवेदन संख्या और जन्म तिथि जैसी लॉगिन डिटेल्स का उपयोग करके हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं.

UGC NET Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर दिखाई दे रहे “UGC NET Admit Card 2026” लिंक पर क्लिक करें.

लॉगिन पेज खुलने पर अपनी आवेदन संख्या और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें.

सबमिट बटन पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा.

सभी विवरण ध्यान से जांच लें और PDF डाउनलोड कर लें.

भविष्य के उपयोग के लिए इसकी प्रिंट कॉपी सुरक्षित रखें.

UGC NET जून 2026 परीक्षा का शेड्यूल

UGC NET जून 2026 परीक्षा देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो शिफ्टों में होगी.

पहली शिफ्ट: सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

दूसरी शिफ्ट: दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें और एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो आईडी भी साथ रखें.

परीक्षा पैटर्न और प्रश्नों की संख्या

UGC NET परीक्षा में कुल दो पेपर होंगे और दोनों में बहुविकल्पीय (MCQ) प्रश्न पूछे जाएंगे.

पेपर-I: 50 प्रश्न, कुल 100 अंक

पेपर-II: 100 प्रश्न, कुल 200 अंक

दोनों पेपर एक ही सत्र में आयोजित होंगे और इनके बीच कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा. भाषा विषयों को छोड़कर प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में उपलब्ध होगा.

UGC NET 2026 मार्किंग स्कीम

परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए उम्मीदवार को 2 अंक दिए जाएंगे. अच्छी बात यह है कि परीक्षा में किसी भी गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी.

सही उत्तर: +2 अंक

गलत उत्तर: 0 अंक

अनुत्तरित प्रश्न: 0 अंक

एडमिट कार्ड में त्रुटि होने पर क्या करें?

यदि किसी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी आती है या उसमें कोई गलत जानकारी दिखाई देती है, तो वे NTA हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं. उम्मीदवार हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं. UGC NET परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड में दर्ज सभी जानकारियों की अच्छी तरह जांच कर लें और नवीनतम अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.