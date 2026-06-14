Home > उत्तर प्रदेश > UGC NET Admit Card 2026 Release Date: यूजीसी नेट एडमिट कार्ड जल्द, इस Direct Link से करें डाउनलोड

UGC NET Admit Card 2026 Release Date: यूजीसी नेट एडमिट कार्ड जल्द, इस Direct Link से करें डाउनलोड

UGC NET Admit Card 2026: NTA जल्द ही UGC NET जून 2026 एडमिट कार्ड जारी करेगा. जो कोई भी इस परीक्षा के लिए शामिल हो रहे हैं, वे सीधे ugcnet.nta.nic.in के जरिए हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 14, 2026 7:33:54 PM IST

UGC NET Admit Card 2026 Release Date: एडमिट कार्ड जल्द जारी किया जा सकता है.
UGC NET Admit Card 2026 Release Date: एडमिट कार्ड जल्द जारी किया जा सकता है.


UGC NET Admit Card 2026 Release Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (UGC NET) जून 2026 सेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी करने वाला है. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अपने हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे.

NTA के पहले जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार, UGC NET 2026 परीक्षा 22 जून से 30 जून 2026 के बीच आयोजित की जाएगी. एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने के लिए इसे अनिवार्य रूप से डाउनलोड करना होगा.

You Might Be Interested In

कब जारी होगा UGC NET Admit Card 2026?

सूत्रों के अनुसार, NTA अगले सप्ताह तक UGC NET जून 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर सकता है. हालांकि, आधिकारिक तारीख की पुष्टि अभी नहीं की गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर ही अपडेट चेक करें.

सिटी इंटिमेशन स्लिप पहले ही जारी

परीक्षा केंद्र और यात्रा योजना को आसान बनाने के लिए NTA पहले ही सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर चुका है. उम्मीदवार अपने रजिस्टर्ड अकाउंट से लॉगिन करके यह जानकारी देख सकते हैं कि उनका परीक्षा शहर कौन सा होगा. इससे छात्रों को पहले से यात्रा और ठहरने की योजना बनाने में मदद मिलेगी.

एडमिट कार्ड में क्या जानकारी होगी?

UGC NET हॉल टिकट में उम्मीदवारों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होंगी, जैसे:

उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर
परीक्षा की तारीख और शिफ्ट
परीक्षा का समय और केंद्र का पता
विषय की जानकारी
परीक्षा दिवस के महत्वपूर्ण निर्देश

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड पर दी गई सभी जानकारी ध्यान से जांच लें.

UGC NET Admit Card 2026 ऐसे करें डाउनलोड

UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.
“UGC NET June 2026 Admit Card” लिंक पर क्लिक करें.
अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.
लॉगिन करके एडमिट कार्ड देखें.
डाउनलोड कर प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

परीक्षा के दिन जरूरी निर्देश

NTA ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड और वैध फोटो पहचान पत्र दोनों अनिवार्य हैं. बिना इन दस्तावेजों के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें और एक दिन पहले सेंटर का लोकेशन जरूर चेक कर लें ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो.

UGC NET 2026 परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण और शोध के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं. इसलिए सभी अभ्यर्थियों को आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है.

Tags: NTAUGC NETUGC NET Admit Card
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फटे और काले होंठों से हैं परेशान? अपनाएं ये 5...

June 14, 2026

कौन हैं चेतना पांडे?

June 14, 2026

कम कीमत में बड़ा फायदा! सिर्फ 189 रुपये में Jio...

June 14, 2026

कनिका मान के गोवा वेकेशन की तस्वीरें

June 14, 2026

शरवरी वाघ की अपकमिंग फिल्म

June 14, 2026

वनडे में किसने जड़ा सबसे तेज शतक? टॉप-5 नहीं कोई...

June 14, 2026
UGC NET Admit Card 2026 Release Date: यूजीसी नेट एडमिट कार्ड जल्द, इस Direct Link से करें डाउनलोड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UGC NET Admit Card 2026 Release Date: यूजीसी नेट एडमिट कार्ड जल्द, इस Direct Link से करें डाउनलोड
UGC NET Admit Card 2026 Release Date: यूजीसी नेट एडमिट कार्ड जल्द, इस Direct Link से करें डाउनलोड
UGC NET Admit Card 2026 Release Date: यूजीसी नेट एडमिट कार्ड जल्द, इस Direct Link से करें डाउनलोड
UGC NET Admit Card 2026 Release Date: यूजीसी नेट एडमिट कार्ड जल्द, इस Direct Link से करें डाउनलोड