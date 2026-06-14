UGC NET Admit Card 2026 Release Date: यूजीसी नेट एडमिट कार्ड जल्द, इस Direct Link से करें डाउनलोड

UGC NET Admit Card 2026 Release Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (UGC NET) जून 2026 सेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी करने वाला है. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अपने हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे.

NTA के पहले जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार, UGC NET 2026 परीक्षा 22 जून से 30 जून 2026 के बीच आयोजित की जाएगी. एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने के लिए इसे अनिवार्य रूप से डाउनलोड करना होगा.

कब जारी होगा UGC NET Admit Card 2026?

सूत्रों के अनुसार, NTA अगले सप्ताह तक UGC NET जून 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर सकता है. हालांकि, आधिकारिक तारीख की पुष्टि अभी नहीं की गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर ही अपडेट चेक करें.

सिटी इंटिमेशन स्लिप पहले ही जारी

परीक्षा केंद्र और यात्रा योजना को आसान बनाने के लिए NTA पहले ही सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर चुका है. उम्मीदवार अपने रजिस्टर्ड अकाउंट से लॉगिन करके यह जानकारी देख सकते हैं कि उनका परीक्षा शहर कौन सा होगा. इससे छात्रों को पहले से यात्रा और ठहरने की योजना बनाने में मदद मिलेगी.

एडमिट कार्ड में क्या जानकारी होगी?

UGC NET हॉल टिकट में उम्मीदवारों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होंगी, जैसे:

उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर

परीक्षा की तारीख और शिफ्ट

परीक्षा का समय और केंद्र का पता

विषय की जानकारी

परीक्षा दिवस के महत्वपूर्ण निर्देश

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड पर दी गई सभी जानकारी ध्यान से जांच लें.

UGC NET Admit Card 2026 ऐसे करें डाउनलोड

UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.

“UGC NET June 2026 Admit Card” लिंक पर क्लिक करें.

अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.

लॉगिन करके एडमिट कार्ड देखें.

डाउनलोड कर प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

परीक्षा के दिन जरूरी निर्देश

NTA ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड और वैध फोटो पहचान पत्र दोनों अनिवार्य हैं. बिना इन दस्तावेजों के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें और एक दिन पहले सेंटर का लोकेशन जरूर चेक कर लें ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो.

UGC NET 2026 परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण और शोध के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं. इसलिए सभी अभ्यर्थियों को आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है.