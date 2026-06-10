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UGC NET 2026 City Intimation Slip: यूजीसी नेट एग्जाम सिटी स्लिप ugcnet.nta.nic.in पर जल्द, ऐसे कर पाएंगे चेक

UGC NET 2026 City Intimation Slip जल्द जारी हो सकती है. जो कोई भी इसके लिए शामिल हुए हैं, वे सीधे इस लिंक ugcnet.nta.nic.in के जरिए चेक कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 10, 2026 3:48:29 PM IST

UGC NET 2026 City Intimation Slip जल्द जारी किया जा सकता है.
UGC NET 2026 City Intimation Slip जल्द जारी किया जा सकता है.


UGC NET 2026 City Intimation Slip Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही UGC NET जून 2026 परीक्षा के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर सकती है. परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. यह स्लिप उम्मीदवारों को यह बताती है कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित की जाएगी, ताकि वे समय रहते अपनी यात्रा और अन्य आवश्यक तैयारियां पूरी कर सकें.

UGC NET जून 2026 का आयोजन 22 जून से 30 जून 2026 के बीच किया जाएगा. परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में होगी और देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने, जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) प्राप्त करने या पीएचडी प्रवेश के लिए पात्रता हासिल करना चाहते हैं.

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ऐसा होगा परीक्षा पैटर्न

UGC NET 2026 परीक्षा की कुल अवधि 180 मिनट यानी तीन घंटे होगी. परीक्षा में कुल 150 अनिवार्य प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है. पहले पेपर में 50 प्रश्न होंगे, जिनके माध्यम से उम्मीदवार की शिक्षण एवं शोध योग्यता, तार्किक क्षमता, सामान्य जागरूकता, पठन समझ और विश्लेषणात्मक सोच का मूल्यांकन किया जाएगा. दूसरे पेपर में 100 प्रश्न शामिल होंगे, जो उम्मीदवार के चयनित विषय से संबंधित होंगे। इस भाग का उद्देश्य विषयगत ज्ञान और समझ की जांच करना है.

सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड करने का तरीका

UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट पर ugcnet.nta.nic.in जाएं.
होमपेज पर उपलब्ध City Intimation Slip लिंक पर क्लिक करें.
आवेदन संख्या और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें.
स्क्रीन पर परीक्षा शहर से संबंधित जानकारी दिखाई देगी.
स्लिप डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

जानें मार्किंग स्कीम

UGC NET 2026 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए दो अंक दिए जाएंगे. गलत उत्तर देने या प्रश्न छोड़ने पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा. यदि किसी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर सही पाए जाते हैं, तो निर्धारित नियमों के अनुसार अंक प्रदान किए जाएंगे.

इस वर्ष परीक्षा 87 विषयों के लिए आयोजित की जा रही है और उम्मीदवारों को 271 परीक्षा केंद्रों में से आवंटित केंद्र पर परीक्षा देनी होगी. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे NTA की आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें, ताकि किसी भी नए अपडेट से वे वंचित न रहें.

Tags: UGCUGC NET
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