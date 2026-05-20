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UGC NET उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर, आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब इस दिन तक करें अप्लाई

NTA ने UGC NET जून 2026 आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है. कई छात्रों के अनुरोध के बाद एजेंसी ने आवेदन प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त समय देने का फैसला लिया.

By: Munna Verma | Last Updated: May 20, 2026 10:14:40 PM IST

UGC NET 2026 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है.
UGC NET 2026 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है.


UGC NET June 2026 Registration Date Extended: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने UGC NET जून 2026 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. यह फैसला उन उम्मीदवारों के लिए राहत लेकर आया है, जो किसी कारणवश तय समय सीमा के भीतर आवेदन पूरा नहीं कर पाए थे. NTA ने 20 मई 2026 को जारी आधिकारिक सूचना में बताया कि कई अभ्यर्थियों के अनुरोध मिलने के बाद आवेदन की तारीख आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.

अब इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर संशोधित तिथि तक अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं. पहले UGC NET जून 2026 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 मई 2026 रात 11:50 बजे तक निर्धारित थी. हालांकि, नई अधिसूचना के अनुसार अब उम्मीदवार 23 मई 2026 सुबह 10 बजे तक आवेदन जमा कर सकेंगे. वहीं परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि भी 23 मई 2026 रात 11:50 बजे तक बढ़ा दी गई है.

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यह फैसला खासतौर पर उन छात्रों के लिए मददगार साबित होगा, जिन्हें दस्तावेज़ अपलोड, भुगतान प्रक्रिया या तकनीकी समस्याओं के कारण आवेदन पूरा करने में कठिनाई हो रही थी.

आवेदन सुधार विंडो की नई तारीखें

NTA ने आवेदन फॉर्म में सुधार करने की सुविधा यानी Correction Window की तारीखों में भी बदलाव किया है. पहले यह सुविधा 22 मई से 24 मई 2026 तक उपलब्ध होने वाली थी, लेकिन अब इसे 25 मई से 27 मई 2026 तक सक्रिय किया जाएगा. इस दौरान उम्मीदवार अपने आवेदन फॉर्म में दर्ज विवरणों में आवश्यक बदलाव कर सकेंगे. यदि किसी अभ्यर्थी ने नाम, विषय, परीक्षा केंद्र, फोटो या अन्य जानकारी में गलती कर दी है, तो वह निर्धारित समय में उसे सुधार सकता है.

कार्यक्रम पुरानी तारीख नई तारीख
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 मई 2026 23 मई 2026 सुबह 10 बजे तक
शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 20 मई 2026 23 मई 2026 रात 11:50 बजे तक
आवेदन सुधार विंडो 22–24 मई 2026 25–27 मई 2026

जरूरी सलाह

NTA ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें. वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक या तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करना बेहतर रहेगा. साथ ही उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड, परीक्षा शहर सूचना पर्ची और परीक्षा तिथि से जुड़े अपडेट्स के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहने की सलाह दी गई है.

क्या है UGC NET परीक्षा?

UGC NET परीक्षा देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और PhD प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है. यह परीक्षा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने वाले लाखों छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. जो उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनके लिए यह बढ़ी हुई समय सीमा एक सुनहरा अवसर है.

Tags: NTAUGCUGC NET 2026
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