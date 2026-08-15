UGC NET 2026 Answer Key Released Date: यूजीसी नेट आंसर की ugcnet.nta.nic.in पर कल, ऐसे आसानी से करें चेक

UGC NET June 2026 Answer Key Released Date: यूजी नेट जून 2026 परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट सामने आया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने प्रोविजनल आंसर की जारी करने की तारीख स्पष्ट कर दी है. NTA की 14 अगस्त 2026 की जानकारी के मुताबिक यूजीसी नेट जून 2026 की प्रोविजनल आंसर की कल यानी16 अगस्त 2026 को जारी की जाएगी. उम्मीदवार इसे आधिकारिक NTA/UGC NET वेबसाइट पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए देख सकेंगे.

NTA की ओर से UGC NET के साथ Joint CSIR-UGC NET, ICAR AIEEA (PG) और AICE (PhD) 2026 परीक्षाओं की प्रोविजनल आंसर की भी इसी तारीख को जारी किए जाने की जानकारी दी गई है. इससे उम्मीदवारों को अपने प्रदर्शन का अनुमान लगाने और संभावित स्कोर का आकलन करने का मौका मिलेगा.

आंसर की के साथ मिलेगी Response Sheet

प्रोविजनल आंसर की उपलब्ध होने के बाद उम्मीदवार अपनी Response Sheet देख सकेंगे. इसमें परीक्षा के दौरान दिए गए उनके उत्तर दर्ज होंगे. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे अपनी रिस्पॉन्स शीट को आंसर की से ध्यानपूर्वक मिलाएं. इससे सही और गलत उत्तरों की पहचान करने के साथ संभावित स्कोर का अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी.

ये भी पढ़ें…

IAS Success Story: पिता दर्जी, मां मजदूर… फिर बेटे ने रचा इतिहास, ऐसे बने IAS विजय अमृता कुलंगे

Success Story: Amazon का ऑफर छोड़ा, 3 बार UPSC में असफल हुए, फिर CAT में 99.92 पर्सेंटाइल से पहुंचे IIM अहमदाबाद

गलत उत्तर पर दर्ज कर सकेंगे Objection

अगर किसी उम्मीदवार को NTA की प्रोविजनल आंसर की में किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर आपत्ति है, तो वह निर्धारित Answer Key Challenge Window के दौरान ऑनलाइन objection दर्ज कर सकेगा. आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया, समय सीमा, शुल्क और जरूरी निर्देश NTA आंसर की जारी करते समय बताएगा. इसलिए उम्मीदवारों को बिना आधिकारिक निर्देश देखे किसी प्रश्न पर जल्दबाजी में आपत्ति दर्ज करने से बचना चाहिए. पहले संबंधित प्रश्न, अपनी रिस्पॉन्स शीट और प्रोविजनल आंसर की को अच्छी तरह जांचना बेहतर होगा.

Provisional Answer Key के बाद क्या होगा?

यह समझना जरूरी है कि प्रोविजनल आंसर की फाइनल आंसर की नहीं होती. उम्मीदवारों से प्राप्त चुनौतियों की समीक्षा विषय विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी. यदि किसी आपत्ति को सही पाया जाता है, तो आवश्यक संशोधन किया जा सकता है. इसके बाद NTA Final Answer Key जारी करेगा और परिणाम तैयार करने में इसी फाइनल आंसर की का इस्तेमाल किया जाएगा. NTA की पिछली प्रक्रियाओं में भी चुनौती के बाद विशेषज्ञ समीक्षा और फाइनल आंसर की के आधार पर परिणाम तैयार किया गया है.