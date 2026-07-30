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UGC NET 2026 Answer Key Release Date: यूजीसी नेट आंसर की पर ये है लेटेस्ट अपडेट्स, जानें कब होगी जारी

UGC NET June 2026 Answer Key का उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं. 30 जुलाई तक NTA ने प्रोविजनल आंसर की की रिलीज डेट घोषित नहीं की है. जानें आगे क्या होगा.

By: Munna Verma | Published: July 30, 2026 5:39:32 PM IST

UGC NET 2026 Answer Key जल्द जारी होगी.
UGC NET 2026 Answer Key जल्द जारी होगी.


UGC NET 2026 Answer Key Release Date: यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (UGC NET) जून 2026 में शामिल उम्मीदवारों का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है. 30 जुलाई 2026 तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने प्रोविजनल आंसर की जारी करने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जून 2026 परीक्षा से जुड़े कई नोटिस उपलब्ध हैं, लेकिन प्रोविजनल आंसर की को लेकर अभी अलग से रिलीज डेट सामने नहीं आई है.

UGC NET परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी लंबे समय से आंसर की का इंतजार कर रहे हैं. प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने रिस्पॉन्स के आधार पर संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकेंगे. यही वजह है कि आंसर की में देरी से उन छात्रों की चिंता बढ़ रही है, जो आगे JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर या PhD एडमिशन की तैयारी और समय-सीमा को लेकर योजना बना रहे हैं. NTA ने जून 2026 UGC NET के लिए एडमिट कार्ड, परीक्षा कार्यक्रम और अन्य जरूरी सूचनाएं आधिकारिक पोर्टल पर जारी की हैं.

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आंसर की के साथ रिस्पॉन्स शीट भी मिलेगी

प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवारों को अपने अटेम्प्ट किए गए प्रश्न-पत्र और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स देखने का अवसर मिलेगा. इससे अभ्यर्थी अपने चुने गए उत्तरों का NTA की ओर से जारी उत्तरों से मिलान कर सकेंगे. आंसर की में किसी उत्तर को गलत मानने वाले उम्मीदवार तय प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज कर सकेंगे. इसके लिए संबंधित प्रश्न, आपत्ति का कारण और आवश्यक प्रमाण उपलब्ध कराना होगा.

आंसर की पर आपत्ति कैसे दर्ज होगी?

NTA आमतौर पर प्रोविजनल आंसर की के साथ एक निर्धारित अवधि के लिए Answer Key Challenge Window खोलता है. उम्मीदवारों को प्रत्येक चुनौती के लिए निर्धारित गैर-वापसी योग्य प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होती है. हालांकि, जून 2026 चक्र के लिए आपत्ति विंडो और शुल्क से जुड़ी अंतिम जानकारी NTA की आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही निश्चित मानी जानी चाहिए. इसलिए उम्मीदवारों को सोशल मीडिया पोस्ट या अनधिकृत वेबसाइटों की बजाय केवल ugcnet.nta.nic.in पर जारी अपडेट पर भरोसा करना चाहिए.

UGC NET से किन अवसरों का रास्ता खुलता है?

UGC NET देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पात्रता और PhD में प्रवेश से जुड़ी पात्रता निर्धारित करने वाली महत्वपूर्ण परीक्षा है. NTA के अनुसार, परीक्षा का परिणाम उम्मीदवारों की श्रेणी और प्रदर्शन के आधार पर संबंधित पात्रता तय करता है.

उम्मीदवार अभी क्या करें?

आंसर की जारी होने तक उम्मीदवार अपनी Response Sheet, प्रश्न-पत्र और परीक्षा की याद के आधार पर उत्तरों का अनुमान तैयार कर सकते हैं. साथ ही संभावित कटऑफ और पिछले वर्षों के ट्रेंड को केवल अनुमान के तौर पर देखें. सबसे अहम बात यह है कि NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर Answer Key Notice आते ही उसके निर्देशों के अनुसार आपत्ति दर्ज करने की तैयारी रखें.

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Tags: UGCUGC NETUGC NET 2026UGC NET 2026 Answer Key
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