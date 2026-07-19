UGC NET 2026 Answer Key Release Date: यूजीसी नेट आंसर की ugcnet.nta.nic.in पर जल्द, ऐसे करें डाउनलोड

UGC NET 2026 Answer Key Release Date: देशभर के लाखों उम्मीदवारों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही UGC NET जून 2026 Answer Key अपनी आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जारी कर सकती है. प्रोविजनल आंसर की के साथ उम्मीदवारों की Response Sheet और Question Paper भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर सकेंगे और संभावित स्कोर का अनुमान लगा पाएंगे.

UGC NET परीक्षा में शामिल उम्मीदवार पिछले कई दिनों से आंसर की का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सोशल मीडिया और विभिन्न छात्र मंचों पर कई अभ्यर्थी लगातार अपडेट साझा कर रहे हैं और दिन में कई बार आधिकारिक वेबसाइट चेक कर रहे हैं.

इन तारीखों में आयोजित हुई थी UGC NET 2026 परीक्षा

NTA ने UGC NET जून 2026 परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 22, 23, 24, 25, 29, 30 जून और 5 जुलाई 2026 को किया था. परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद अब उम्मीदवारों की नजर प्रोविजनल आंसर की पर टिकी हुई है. आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने दर्ज किए गए उत्तरों की जांच कर सकेंगे और परिणाम आने से पहले अपने संभावित अंक का आकलन कर पाएंगे.

आंसर की के साथ मिलेगी रिस्पॉन्स शीट

NTA केवल प्रोविजनल आंसर की ही नहीं बल्कि प्रत्येक उम्मीदवार की Response Sheet और Attempted Question Paper भी जारी करेगा. इससे अभ्यर्थियों को यह देखने में आसानी होगी कि परीक्षा के दौरान उन्होंने किन प्रश्नों के क्या उत्तर दिए थे. यह सुविधा परिणाम से पहले पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जाती है.

गलत उत्तर पर ऐसे कर सकेंगे चैलेंज

यदि किसी उम्मीदवार को प्रोविजनल आंसर की में किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर आपत्ति होती है, तो NTA उसे चुनौती देने का अवसर देगा. हालांकि, प्रत्येक प्रश्न को चैलेंज करने के लिए उम्मीदवारों को 200 रुपये प्रति प्रश्न की नॉन-रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी. साथ ही, अपने दावे के समर्थन में उचित दस्तावेज या प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा. विशेषज्ञों की समिति सभी आपत्तियों की समीक्षा करेगी और सही पाए जाने पर अंतिम आंसर की में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे.

कितने दिनों तक खुली रहेगी आपत्ति विंडो?

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, प्रोविजनल आंसर की और ऑब्जेक्शन विंडो लगभग 2 से 3 दिनों तक उपलब्ध रह सकती है. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपने उत्तरों का मिलान करें और यदि आवश्यक हो तो निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्ति दर्ज करें.

UGC NET क्यों है महत्वपूर्ण?

UGC NET भारत की सबसे महत्वपूर्ण पात्रता परीक्षाओं में से एक है. इस परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवारों की योग्यता का निर्धारण निम्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है:

जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF)

असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए योग्यता

भारतीय विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में PhD प्रवेश

इस परीक्षा में सफलता उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए बेहद अहम मानी जाती है.

UGC NET जून 2026 की प्रोविजनल आंसर की किसी भी समय जारी हो सकती है. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही अपडेट देखें और आंसर की जारी होते ही अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर उत्तरों का मिलान करें. यदि किसी उत्तर पर संदेह हो तो निर्धारित शुल्क और प्रमाण के साथ समय सीमा के भीतर आपत्ति दर्ज करना न भूलें.

ये भी पढ़ें…

NEET Success Story: Re-NEET ने बदली किस्मत, बने मध्य प्रदेश टॉपर, अब यहां से करना चाहते हैं MBBS

NTA पर फिर उठे सवाल, OMR कुछ और कह रही, स्कोर कुछ और दिखा रहा? छात्रों ने उठाई आवाज