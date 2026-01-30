Home > शिक्षा > TG TET Response Sheet 2026: TS TET रिस्पॉन्स शीट 2026 जारी, जानें आंसर शीट PDF कैसे करें डाउनलोड?

TG TET Response Sheet 2026: TS TET रिस्पॉन्स शीट 2026 जारी, जानें आंसर शीट PDF कैसे करें डाउनलोड?

TG TET Response Sheet 2026: TG TET रिस्पॉन्स शीट 2026 जारी कर दी गई है. तेलंगाना सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने अपनी ऑफिशियरल वेबसाइट पर TSTET आंसर की जारी कर दी है. आंसर शीट के साथ रिस्पॉन्स शीट और अगर कोई आपत्ति है, तो उसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी है.

TG TET Response Sheet 2026: TS TET रिस्पॉन्स शीट 2026 जारी, जानें आंसर शीट PDF कैसे करें डाउनलोड?


TG TET Response Sheet 2026: तेलंगाना सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर TSTET आंसर की जारी कर दी है. जो भी उम्मीदवार लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे, वह ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रश्न पत्रों के साथ आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं. अगर कोई आपत्ति है, तो 3 से 20 जनवरी 2026 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन मोड में अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं. उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों का मुल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा. इसके बाद ही फाइनल आंसर की जारी की जाएगी. 

TS TET आंसर की 2026 कैसे डाउनलोड करें?

  • ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  • आंसर की पर क्लिक करें.
  • सब्जेक्ट और तारीख के हिसाब से आंसर की दिखाई देगी.
  • उस पर क्लिक करें.
  • TS TET आंसर की दिखाई देगी. 

जर्नल नंबर कैसे पता करें?

अगर आपको अपना जर्नल नंबर याद नहीं है, तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. जर्नल नंबर असल में लॉगिन क्रेडेंशियल हैं. जिनकी जरूरत ऑफिशियल वेबसाइट से आंसर की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने के लिए होती है. 
  • ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं
  • ‘अपना जर्नल नंबर जानें’ लिंक पर क्लिक करें.
  • संबंधित एग्जाम पेपर चुनें 
  • लॉगिन डिटेल्स डालें.
  • जर्नल नंबर आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगा. 

TS TET रिस्पॉन्स शीट 2026 कैसे डाउनलोड करें?

  • TSTET पोर्टल पर जाएं.
  • TS TET रिस्पॉन्स शीट लिंक पर क्लिक करें.
  • सब्जेक्ट-वाइज़ PDF वाला एक नया पेज दिखेगा.
  • उस पर क्लिक करें और डाउनलोड करें.

TS TET आंसर की पर आपत्तियां कैसे उठाएं?

  • ऑफिशियल TS TET पोर्टल पर जाएं.
  • आपत्तियों पर क्लिक करें.
  • जर्नल नंबर, हॉल टिकट नंबर, एग्जाम पेपर और जन्मतिथि डालें.
  • जिस सवाल को उम्मीदवार चुनौती देना चाहते हैं, उसे चुनें.
  • सहायक सबूत के साथ सही स्पष्टीकरण दें.
  • आपत्तियां सबमिट करें.

TG TET Response Sheet 2026: TS TET रिस्पॉन्स शीट 2026 जारी, जानें आंसर शीट PDF कैसे करें डाउनलोड?

TG TET Response Sheet 2026: TS TET रिस्पॉन्स शीट 2026 जारी, जानें आंसर शीट PDF कैसे करें डाउनलोड?
TG TET Response Sheet 2026: TS TET रिस्पॉन्स शीट 2026 जारी, जानें आंसर शीट PDF कैसे करें डाउनलोड?
TG TET Response Sheet 2026: TS TET रिस्पॉन्स शीट 2026 जारी, जानें आंसर शीट PDF कैसे करें डाउनलोड?
TG TET Response Sheet 2026: TS TET रिस्पॉन्स शीट 2026 जारी, जानें आंसर शीट PDF कैसे करें डाउनलोड?