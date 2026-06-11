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TS Inter Supplementary Result 2026: तेलंगाना फर्स्ट और सेकंड ईयर के मार्क्स मेमो जारी, जानें कैसे डाउनलोड करें स्कोर कार्ड

TS Inter Supplementary Result 2026: TS इंटर फर्स्ट और सेकंड ईयर सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब लाइव हो गए हैं. लिंक ऑफिशियल वेबसाइट results.cgg.gov.in पर सुबह 11:30 बजे एक्टिवेट हो गया है. मार्क्स मेमो डाउनलोड करने के लिए, कैंडिडेट्स को वेबसाइट पर जाकर अपनी डिटेल्स डालनी होंगी.

By: Divyanshi Singh | Published: June 11, 2026 11:49:13 AM IST

टीएस इंटर सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2026 जारी
टीएस इंटर सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2026 जारी


TS Inter Supplementary Result 2026: तेलंगाना बोर्ड ऑफ़ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने TS इंटर सप्लीमेंट्री रिजल्ट लिंक ऑनलाइन एक्टिवेट कर दिया है. जो कैंडिडेट मई-जून 2026 सप्लीमेंट्री एग्जाम में शामिल हुए हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने IPASE 1st और 3nd ईयर रिजल्ट 2026 चेक कर सकते हैं.

 स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए लिंक से अपने TS इंटर जनरल और वोकेशनल स्ट्रीम IPE/IPASE मार्क्स मेमो चेक कर सकते हैं. मार्क्स मेमो डाउनलोड करने के लिए, स्टूडेंट्स को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने हॉल टिकट नंबर और दूसरे क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके लॉगिन करना होगा. TS इंटर सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2026 ऑफिशियल वेबसाइट – tgbie.cgg.gov.in पर अवेलेबल होगा. कैंडिडेट ऑफिशियल रिजल्ट पोर्टल – results.cgg.gov.in पर भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

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मार्क्स मेमो पर ये डिटेल्स दी जाएंगी

  • कैंडिडेट का नाम
  • एग्जाम का नाम
  • क्लास
  • स्ट्रीम
  • सब्जेक्ट
  • मार्क्स
  • क्वालिफाइंग स्टेटस

कब कंडक्ट किए गए थे एग्जाम?

तेलंगाना इंटरमीडिएट 1st और 2nd ईयर एग्जाम 13 से 21 मई, 2026 तक कंडक्ट किए गए थे. रिजल्ट अनाउंस होने के बाद, कैंडिडेट अपने-अपने स्कूलों से फाइनल मार्क्स मेमो कलेक्ट कर सकते हैं. मार्क्स मेमो में कैंडिडेट की डिटेल्स के साथ मार्क्स, ग्रेड और क्वालिफाइंग स्टेटस शामिल होगा.

TS इंटर फर्स्ट और सेकंड ईयर मेन एग्जाम रिजल्ट 2026 12 अप्रैल, 2026 को घोषित किए गए थे. TS इंटर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का कुल पास परसेंटेज 66.20% था, जबकि TS इंटर सेकंड ईयर का पास परसेंटेज 75.61% था.

Tags: TS Inter Supplementary Result 2026
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