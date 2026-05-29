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TS ICET 2026 आंसर की icet.tgche.ac.in पर जारी, आसानी से ऐसे करें डाउनलोड

TS ICET 2026 प्रोविजनल आंसर की जारी हो गई है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से आंसर की, रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं और 5 जून तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Last Updated: May 29, 2026 3:38:42 PM IST

TS ICET 2026 Answer Key जारी हो गई है.
TS ICET 2026 Answer Key जारी हो गई है.


TS ICET 2026 Answer Key Released: तेलंगाना स्टेट इंटीग्रेटेड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (TS ICET) 2026 की प्रोविजनल आंसर की आधिकारिक वेबसाइट icet.tgche.ac.in पर जारी कर दी गई है. उम्मीदवार जो कोई भी इस परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अब अपनी रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र के साथ आंसर की भी ऑनलाइन देख सकते हैं. इससे उम्मीदवार अपने संभावित स्कोर का अनुमान आसानी से लगा सकते हैं.

TS ICET 2026 परीक्षा 13 और 14 मई 2026 को आयोजित की गई थी. परीक्षा के बाद से ही छात्र आंसर की का इंतजार कर रहे थे, जिसे अब आधिकारिक रूप से जारी कर दिया गया है.

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TS ICET Answer Key 2026 ऐसे करें चेक

TS ICET की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
होमपेज पर दिखाई दे रहे “TG ICET 2026 Preliminary Key” लिंक को ओपन करें.
अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और ICET हॉल टिकट नंबर दर्ज करें.
स्क्रीन पर आपकी आंसर शीट और प्रोविजनल आंसर की दिखाई देगी.
भविष्य के उपयोग के लिए आंसर की डाउनलोड कर लें.

Answer Key पर ऐसे दर्ज करें आपत्ति

यदि किसी उम्मीदवार को प्रोविजनल आंसर की में किसी उत्तर पर आपत्ति है, तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन चैलेंज कर सकता है. चैलेंज विंडो 30 मई 2026 सुबह 11 बजे से 5 जून 2026 शाम 5 बजे तक खुली रहेगी.

परीक्षा पैटर्न और मार्किंग स्कीम

TS ICET 2026 परीक्षा में कुल 200 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) पूछे गए थे. प्रश्न पत्र को तीन अलग-अलग सेक्शन में विभाजित किया गया था। परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे 30 मिनट थी. हर सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जाएगा, जबकि गलत उत्तर पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है. यही वजह है कि उम्मीदवार अपने संभावित स्कोर की गणना आसानी से कर सकते हैं.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम उत्तर कुंजी और रिजल्ट से जुड़ी सभी अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें. साथ ही, रिस्पॉन्स शीट और आंसर की की कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें.

Tags: admit card
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