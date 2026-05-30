TOSS SSC Result 2026 Today: छात्रों का इंतजार खत्म, इस समय जारी होगा रिजल्ट, ऐसे करें चेक

TOSS SSC Result 2026 Today: तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी (TOSS) आज यानी 30 मई 2026 को SSC और इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी करने जा रहा है. लाखों छात्रों और उनके पैरेंट्स के लिए यह बेहद ही खास दिन है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद अब उनके परफॉर्मेंस का मूल्यांकन सामने आने वाला है. रिजल्ट की घोषणा सुबह 11:30 बजे की जाएगी. जो छात्र इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट telanganaopenschool.org पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे.

इस वर्ष TOSS की SSC और इंटरमीडिएट थ्योरी परीक्षाएं 20 अप्रैल से 27 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की गई थीं. परीक्षाएं दो पालियों में हुईं. पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चली. SSC और इंटर दोनों स्तरों पर परीक्षाओं की शुरुआत अंग्रेजी विषय से हुई थी. वहीं अंतिम परीक्षा व्यावसायिक विषयों की रही. SSC के व्यावसायिक छात्रों के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट एक ही दिन आयोजित किए गए थे.

TOSS SSC Result 2026 ऐसे करें चेक

तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी की आधिकारिक वेबसाइट telanganaopenschool.org पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध “Results” सेक्शन पर क्लिक करें.

SSC या इंटरमीडिएट रिजल्ट से संबंधित लिंक चुनें.

अपना एडमिशन नंबर या रोल नंबर दर्ज करें.

सबमिट करते ही परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा.

भविष्य की जरूरतों के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड या प्रिंट कर लें.

इंटरमीडिएट छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं

इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं 28 अप्रैल से 5 मई 2026 तक आयोजित की गईं. इन परीक्षाओं का प्रदर्शन भी अंतिम परिणाम का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है.

पिछले वर्षों का प्रदर्शन कैसा रहा?

TOSS के पिछले वर्षों के परिणामों पर नजर डालें तो 2024 में SSC परीक्षा का कुल पास प्रतिशत 51.20% दर्ज किया गया था. परीक्षा में शामिल 31,691 विद्यार्थियों में से 16,226 छात्र सफल हुए थे. वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा में 41,668 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 21,967 छात्र सफल रहे. इस तरह इंटर का कुल पास प्रतिशत 52.72% रहा था. आंकड़े बताते हैं कि हर साल बड़ी संख्या में छात्र ओपन स्कूलिंग के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं.

रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने के कारण तकनीकी समस्या आ सकती है. ऐसे में छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है. कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें और स्कोरकार्ड डाउनलोड करके सुरक्षित रखें. यह दस्तावेज आगे की पढ़ाई और प्रवेश प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.