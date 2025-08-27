Home > शिक्षा > हर कंपीटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं ये 10 Full Form, अभी कर लें याद..!

हर कंपीटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं ये 10 Full Form, अभी कर लें याद..!

Important Full Forms : अगर आप किसी कंपीटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार जरूर पढ़ लें, ये 10 फुल फॉर्म.

August 27, 2025

important full forms
important full forms

Important Full Forms : आज के समय में हर किसी के मां-बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कोई बड़ी अफसर बनें. आखिर चाहें भी क्यों न उन्होंने इतने पैसे लगाए हैं तो बदले में बच्चे उन्हें इतना तो दे ही सकते हैं. ऐसे में बहुत से बच्चे अपने मां-बाप के सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं, कोई SSC-UPSC की तैयारी करता हैं तो कोई NDA की. आप चाहें कोई भी एग्जाम देने की सोच लेकिन आपको बेसिक चीजों के बारों में तो पता होना ही चाहिए. ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ फुल फॉर्म लेकर आए हैं, जिसे पढ़ने के बाद आपको आपके कंपीटिटिव एग्जाम में थोड़ी मदद मिलेगी.

क्यों जरूरी हैं ये फुल फॉर्म?

आप चाहे कोई कंपीटिटिव एग्जाम दे रहे हो या न दे रहे हो लेकिन आपको ये फुल फॉर्म जरूर पता होने चाहिए. अगर कोई आपसे 4 लोगों के बीच पूछ ले तो आप बता सकें, न की उन 4 लोगों के बीच आपकी बेइज्जती हो जाए और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो ये फुल फॉर्म आपकी बहुत मदद करने वाले हैं.

आने वाले कुछ समय में SSC के एग्जाम होने वाले हैं, वो होने तो पहले थे लेकिन किसी चीज के चलते उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है. ऐसे में अगर आफ चाहते हैं कि आप किसी भी चीज में पीछे न रहें, तो तुरंत इन फुल फॉर्म को जरूर याद कर लें.

कंपीटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी फुल फॉर्म

 ATM
 
“ऑटोमेटेड टेलर मशीन (Automated Teller Machine)”

Wi-Fi
  
“वायरलेस फिडेलिटी (Wireless Fidelity)”

GPS
  
“ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (Global Positioning System)”
  
GDP
  
“ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (Gross Domestic Product)”

ISRO
  
“इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (Indian Space Research Organisation)”
  
WHO
  
“वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (World Health Organization)”
  
UNESCO
 
“यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)”

NASA
  
“नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (National Aeronautics and Space Administration)”
  
CEO
  
“चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (Chief Executive Officer)”
  
CGPA
  
“क्युमुलेटिव ग्रेड प्वाइंट एवरेज (Cumulative Grade Point Average)”

education news
हर कंपीटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं ये 10 Full Form, अभी कर लें याद..!

हर कंपीटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं ये 10 Full Form, अभी कर लें याद..!

हर कंपीटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं ये 10 Full Form, अभी कर लें याद..!
हर कंपीटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं ये 10 Full Form, अभी कर लें याद..!
हर कंपीटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं ये 10 Full Form, अभी कर लें याद..!
हर कंपीटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं ये 10 Full Form, अभी कर लें याद..!
