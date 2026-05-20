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TN 10th SSLC Result 2026 DECLARED: तमिलनाडु 10वीं रिजल्ट tnresults.nic.in पर जारी, ऐसे यहां से करें चेक

TN 10th SSLC Result 2026 DECLARED: तमिलनाडु बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी हो गया है. जो कोई भी इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं, वे सीधे इस लिंक tnresults.nic.in के जरिए अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: May 20, 2026 9:36:36 AM IST

TN 10th SSLC Result 2026 DECLARED: तमिलनाडु बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी हो गया है.
TN 10th SSLC Result 2026 DECLARED: तमिलनाडु बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी हो गया है.


TN 10th SSLC Result 2026 DECLARED: तमिलनाडु बोर्ड के लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म हो गया है. सरकारी परीक्षा निदेशालय, तमिलनाडु (TNDGE) आज 20 मई 2026 को सुबह 9:30 बजे तमिलनाडु SSLC यानी कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं. इस वर्ष परीक्षा में शामिल हुए छात्र अपने नतीजे आधिकारिक वेबसाइट्स tnresults.nic.in और dge.tn.gov.inके माध्यम से ऑनलाइन देख सकेंगे. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट भी डाउनलोड कर पाएंगे.

रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी. मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी, जिसे डाउनलोड या प्रिंट भी किया जा सकता है. इस बार छात्रों को DigiLocker के जरिए भी अपनी डिजिटल मार्कशीट एक्सेस करने की सुविधा दी गई है. छात्र मोबाइल नंबर या आधार नंबर की मदद से DigiLocker में लॉग इन कर सकते हैं.

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इसके बाद Tamil Nadu Directorate of Government Examination Results सर्च करें और कक्षा 10वीं रिजल्ट सेक्शन में जाकर जरूरी जानकारी भरें. रिजल्ट स्क्रीन पर आने के बाद छात्र इसे “Issued Documents” सेक्शन में सुरक्षित रख सकते हैं. यह डिजिटल डॉक्यूमेंट भविष्य में एडमिशन और अन्य जरूरी कार्यों में काम आएगा.

TN 10th SSLC Result 2026 ऐसे करें चेक

Tamil Nadu Board की आधिकारिक वेबसाइट tnresults.nic.in या dge.tn.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां TN SSLC Result 2026 लिखा हो.
आवश्यक विवरण दर्ज करें.
“Submit” बटन पर क्लिक करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.
भविष्य के उपयोग के लिए मार्कशीट डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

परीक्षा पास करने के लिए कितने अंक जरूरी?

तमिलनाडु SSLC परीक्षा 2026 पास करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 35 प्रतिशत अंक हासिल करना अनिवार्य है. इसके साथ ही सभी विषयों को मिलाकर कुल 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना भी जरूरी होगा. यदि कोई छात्र एक या अधिक विषयों में पास नहीं हो पाता है, तो उसे सप्लीमेंट्री परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा. इससे छात्रों का पूरा एक साल खराब नहीं होगा और वे अपनी पढ़ाई बिना किसी गैप के जारी रख सकेंगे.

कब हुई थी तमिलनाडु 10वीं बोर्ड परीक्षा?

तमिलनाडु SSLC बोर्ड परीक्षा 2026 का आयोजन 11 मार्च से 6 अप्रैल 2026 के बीच ऑफलाइन मोड में किया गया था. परीक्षा प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित हुई थी. छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए परीक्षा शुरू होने से पहले अतिरिक्त 15 मिनट का समय भी दिया गया था.

छात्रों के लिए अहम सलाह

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी मार्कशीट में नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक और अन्य जानकारियों को ध्यान से जांच लें. किसी भी त्रुटि की स्थिति में तुरंत अपने स्कूल या बोर्ड अधिकारियों से संपर्क करें. इसके अलावा, जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे, वे री-इवैल्यूएशन या रीचेकिंग प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकेंगे. बोर्ड जल्द ही इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा.

Tags: Tamil Nadu Result
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