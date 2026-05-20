TN 10th Result 2026 Today: तमिलनाडु बोर्ड 10वीं रिजल्ट कुछ ही मिनटों में होगा जारी, tnresults.nic.in से करें चेक

TN 10th Result 2026 Today: तमिलनाडु सरकारी परीक्षा निदेशालय (TNDGE) आज यानी 20 मई 2026 को कक्षा 10वीं (SSLC) परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा. छात्र सुबह 9:30 बजे से अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकेंगे. रिजल्ट जारी होने के बाद इसे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों dge.tn.gov.in और tnresults.nic.in पर उपलब्ध कराया जाएगा.

इस साल लाखों छात्रों ने तमिलनाडु बोर्ड की 10वीं परीक्षा में हिस्सा लिया था और अब सभी को अपने नतीजों का इंतजार है. बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि रिजल्ट चेक करते समय अपना एडमिट कार्ड पास में रखें ताकि रोल नंबर और जन्मतिथि जैसी जानकारी सही तरीके से दर्ज की जा सके.

TN SSLC Result 2026 Online ऐसे करें चेक

तमिलनाडु बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट dge.tn.gov.in या tnresults.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर “TN SSLC Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.

अब अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें.

सभी जानकारी भरने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा.

भविष्य के उपयोग के लिए मार्कशीट डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

SMS के जरिए भी देख सकते हैं TN 10th Result 2026

अगर वेबसाइट स्लो हो जाए या इंटरनेट की समस्या हो, तो छात्र SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं।

SMS से रिजल्ट चेक करने का तरीका

मोबाइल में Messages ऐप खोलें.

नया मैसेज टाइप करें:

TNBOARD10 <रजिस्ट्रेशन नंबर> <जन्मतिथि>

इस मैसेज को 9282232585 नंबर पर भेज दें.

कुछ ही समय में आपके मोबाइल पर रिजल्ट SMS के रूप में आ जाएगा.

DigiLocker पर भी उपलब्ध होगा TN SSLC Result 2026

छात्र अपने डिजिटल मार्कशीट को DigiLocker के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें DigiLocker वेबसाइट या ऐप का उपयोग करना होगा.

DigiLocker से रिजल्ट डाउनलोड करने की प्रक्रिया

DigiLocker वेबसाइट या ऐप खोलें.

“Sign Up” करके नया अकाउंट बनाएं या पुराने अकाउंट से लॉगिन करें.

“Tamil Nadu Board of Secondary Education” विकल्प चुनें.

रोल नंबर, जन्मतिथि और अन्य आवश्यक जानकारी भरें.

“Get Document” पर क्लिक करें.

आपकी डिजिटल मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी.

अंकों से असंतुष्ट छात्र करा सकेंगे Revaluation

जो छात्र अपने प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, उनके लिए बोर्ड पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) का विकल्प भी उपलब्ध कराएगा. TN 10th Revaluation Form 2026 रिजल्ट जारी होने के बाद ऑनलाइन जारी किया जाएगा. छात्र निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर अपनी कॉपियों की दोबारा जांच करवा सकेंगे.

रिजल्ट देखने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट में नाम, रोल नंबर और विषयवार अंक ध्यान से जांच लें. किसी भी त्रुटि की स्थिति में तुरंत स्कूल प्रशासन या बोर्ड अधिकारियों से संपर्क करें. साथ ही, मूल मार्कशीट मिलने तक ऑनलाइन डाउनलोड की गई कॉपी को सुरक्षित रखें.