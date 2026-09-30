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THE Ranking 2027 में IISc का जलवा, भारत में नंबर 1 और दुनिया में इतने पायदान पर

THE World University Rankings 2027 में IISc ने भारत में पहला और ग्लोबल स्तर पर 254वां स्थान हासिल किया. भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज और दुनिया की रैंकिंग के बारे में यहां विस्तार से देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Last Updated: September 30, 2026 11:48:02 AM IST

THE Ranking 2027 में भारत की बड़ी छलांग
THE Ranking 2027 में भारत की बड़ी छलांग


THE World University Rankings 2027: भारत की उच्च शिक्षा के लिए एक अहम उपलब्धि सामने आई है. Times Higher Education (THE) World University Rankings 2027 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) ने देश की सभी यूनिवर्सिटीज के बीच पहला स्थान हासिल किया है. वैश्विक स्तर पर IISc को 254वीं रैंक मिली है.

इस बार THE की रैंकिंग पहले से भी बड़े स्तर पर जारी की गई है. इसमें 118 देशों और क्षेत्रों की 2,297 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है. भारत लगातार दूसरे वर्ष एशिया में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व वाला देश बना हुआ है. कुल 143 भारतीय संस्थानों को इस साल रैंकिंग में जगह मिली है.

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IISc को मिला 57.0 का कुल स्कोर

IISc ने THE World University Rankings 2027 में 57.0 का ओवरऑल स्कोर दर्ज किया. संस्थान का सबसे मजबूत प्रदर्शन ‘Research Environment’ श्रेणी में रहा, जहां इसे 98.0 अंक मिले. इसके अलावा Teaching में IISc का स्कोर 62.1, जबकि Research Quality में 58.6 रहा. ये आंकड़े बताते हैं कि संस्थान की रिसर्च गतिविधियां उसकी वैश्विक रैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. भारत की सूची में IISc के बाद Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences रहा, जिसे वैश्विक स्तर पर 326–350 के बैंड में रखा गया है.

भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं?

THE 2027 रैंकिंग में भारत के कई संस्थानों ने अपनी जगह बनाई है. प्रमुख भारतीय यूनिवर्सिटीज की स्थिति इस प्रकार है:

भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) – 254
सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज – 326-350
शूलिनी जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय – 451-500
जामिया मिलिया इस्लामिया – 501-550
केआईआईटी विश्वविद्यालय – 501-550

भारत की बढ़ती मौजूदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल देश की 143 यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में शामिल हुई हैं.

एशियाई यूनिवर्सिटीज का बढ़ता दबदबा

THE के अनुसार, 2027 की रैंकिंग में एशिया की यूनिवर्सिटीज का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा. एशिया से कुल 1,003 संस्थान रैंकिंग में शामिल हुए, जबकि पिछले साल यह संख्या 929 थी. चीन की Tsinghua University 11वें स्थान पर पहुंचकर एशिया की सबसे ऊंची रैंक वाली यूनिवर्सिटी बनी. Peking University 13वें और National University of Singapore 15वें स्थान पर रही. वहीं University of Tokyo 27वें, University of Hong Kong 33वें और Seoul National University 56वें स्थान पर रही.

Oxford लगातार 11वें साल शीर्ष पर

ग्लोबल रैंकिंग में University of Oxford ने लगातार 11वें वर्ष अपना पहला स्थान बरकरार रखा. MIT दूसरे स्थान पर रहा, जबकि Princeton University और Stanford University संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं. University of Cambridge को पांचवीं रैंक मिली. THE की रैंकिंग में Teaching, Research Environment, Research Quality, International Outlook और Industry जैसे प्रमुख मानकों के आधार पर रिसर्च-इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज का मूल्यांकन किया जाता है.

Tags: IIScTHE World University Rankings 2027
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