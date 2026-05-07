Thalapathy Vijay Education: मैथ्स में कमजोर, लेकिन Politics में सुपरहिट, विजय की मार्कशीट चर्चा में है क्यों?

Thalapathy Vijay Education: 10वीं में मिले थे 65% अंक, अब तमिलनाडु की राजनीति में बन रहे बड़ा चेहरा

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार और तमिलगा वेट्री कज़गम (TVK) के प्रमुख जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जिन्हें लोग प्यार से “थलापति विजय” कहते हैं, इन दिनों राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ को लेकर चर्चा में हैं. 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी को मिल रही बढ़त के बीच अब उनके पुराने शैक्षणिक रिकॉर्ड भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

अक्सर फिल्मी सितारों की सफलता को देखकर लोग मान लेते हैं कि उन्होंने हर क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन किया होगा, लेकिन विजय की कहानी कुछ अलग है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह स्कूल के दिनों में एक “औसत छात्र” थे और उन्होंने 10वीं बोर्ड परीक्षा में करीब 65 प्रतिशत अंक हासिल किए थे. यही वजह है कि आज उनकी मार्कशीट सोशल मीडिया पर लोगों को प्रेरित करती नजर आ रही है.

चेन्नई के स्कूल से की थी पढ़ाई

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विजय ने चेन्नई के विरुगम्बाक्कम स्थित एक प्रसिद्ध मैट्रिकुलेशन स्कूल से अपनी हाई स्कूल शिक्षा पूरी की थी. उनकी मार्कशीट के मुताबिक उन्होंने कुल 1100 में से 711 अंक प्राप्त किए थे. हालांकि उनके अंक टॉपर्स जैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर बाद में फिल्म इंडस्ट्री और अब राजनीति में बड़ी पहचान बनाई. यही कारण है कि उनके पुराने रिजल्ट अब फिर चर्चा में आ गए हैं.

तमिल भाषा में शानदार प्रदर्शन

विजय की विषयवार मार्कशीट को देखें तो उन्होंने अपनी मातृभाषा तमिल में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था. तमिल भाषा के पेपर में उन्होंने 200 में से 155 अंक हासिल किए थे. अन्य विषयों में उनके अंक इस प्रकार बताए जा रहे हैं:

अंग्रेजी – 200 में से 133 अंक

साइंस – 300 में से 206 अंक

सोशल साइंस – 200 में से 122 अंक

गणित – 200 में से 95 अंक

गणित में अपेक्षाकृत कम अंक मिलने के बावजूद उनका कुल प्रतिशत 65% रहा, जो उन्हें औसत श्रेणी में रखता है.

शुरुआती शिक्षा और कॉलेज जीवन

विजय की शुरुआती पढ़ाई चेन्नई में ही हुई थी. उन्होंने पहले कोडम्बाक्कम स्थित फातिमा स्कूल में शिक्षा प्राप्त की. इसके बाद वे विरुगम्बाक्कम के बाललोक स्कूल में पढ़ने गए, जहां से उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की. स्कूल खत्म करने के बाद विजय ने चेन्नई के प्रसिद्ध लोयोला कॉलेज में विजुअल कम्युनिकेशन कोर्स में दाखिला लिया था. हालांकि, फिल्मों में बढ़ती रुचि और करियर के अवसरों के चलते उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और अभिनय की दुनिया में कदम रखा.

औसत छात्र से सुपरस्टार और अब राजनीतिक नेता तक का सफर

आज थलापति विजय सिर्फ तमिल फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारे नहीं हैं, बल्कि राजनीति में भी तेजी से उभरता हुआ चेहरा बन चुके हैं. उनकी कहानी इस बात का उदाहरण है कि स्कूल के अंक किसी व्यक्ति की अंतिम सफलता तय नहीं करते. सोशल मीडिया पर कई लोग उनकी मार्कशीट शेयर करते हुए यह कह रहे हैं कि मेहनत, आत्मविश्वास और सही दिशा में किया गया प्रयास इंसान को किसी भी मुकाम तक पहुंचा सकता है.