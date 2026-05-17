TG EAPCET Result 2026 Today: टीजी ईएपीसीईटी रिजल्ट eapcet.tgche.ac.in पर आज, ऐसे करें आसानी से चेक

TG EAPCET Result 2026 Today: तेलंगाना के लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है. Telangana Council of Higher Education (TGCHE) आज, 17 मई 2026 को सुबह 11 बजे TG EAPCET 2026 यानी TS EAMCET 2026 का रिजल्ट जारी करेगा. रिजल्ट की घोषणा हैदराबाद स्थित जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हैदराबाद (JNTUH) के गोल्डन जुबली हॉल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी.

इस दौरान सलाहकार (जनसंपर्क) के. केशव राव, शिक्षा सचिव योगिता राणा, TGCHE के अध्यक्ष वी. बालकिस्ता रेड्डी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार सुबह 11:15 बजे से आधिकारिक वेबसाइट eapcet.tgche.ac.in पर जाकर अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

इतने छात्रों ने दी थी परीक्षा

इस वर्ष TG EAPCET 2026 परीक्षा में भारी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया. इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए 9 से 11 मई तक परीक्षा आयोजित की गई थी, जबकि कृषि एवं फार्मेसी (A&P) स्ट्रीम की परीक्षा 4 और 5 मई को हुई थी. आंकड़ों के अनुसार, इंजीनियरिंग परीक्षा के लिए 2.09 लाख से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. वहीं, A&P स्ट्रीम में 90 हजार से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए. परीक्षा में कुल उपस्थिति 93 प्रतिशत से अधिक दर्ज की गई, जो छात्रों के उत्साह को दर्शाती है.

TS EAMCET 2026 Result ऐसे करें चेक

TG EAPCET की आधिकारिक वेबसाइट eapcet.tgche.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर “TS EAMCET 2026 Result” लिंक पर क्लिक करें.

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, हॉल टिकट नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें.

सभी विवरण सबमिट करें.

स्क्रीन पर आपका रिजल्ट और रैंक कार्ड दिखाई देगा.

भविष्य के लिए इसे डाउनलोड कर प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

क्या हैं क्वालिफाइंग मार्क्स?

TG EAPCET 2026 में सामान्य और OBC श्रेणी के उम्मीदवारों को परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम 25 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है. यानी छात्रों को 160 में से कम से कम 40 अंक लाने होंगे. हालांकि, SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कोई न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित नहीं किए गए हैं.

रैंक कार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

TS EAMCET 2026 रैंक कार्ड में उम्मीदवारों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी, जिनमें शामिल हैं:

उम्मीदवार का नाम

स्ट्रीम का विवरण

एडमिट कार्ड नंबर

विषयवार नॉर्मलाइज्ड अंक

कुल नॉर्मलाइज्ड स्कोर

क्वालिफाइंग स्टेटस

ऑल इंडिया/स्टेट रैंक

योग्य उम्मीदवारों को ही रैंक प्रदान की जाएगी.

रिजल्ट के बाद शुरू होगी काउंसलिंग प्रक्रिया

रिजल्ट जारी होने के बाद Telangana State Council of Higher Education (TSCHE) TG EAPCET 2026 काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करेगा. केवल क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार ही काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे. काउंसलिंग पूरी तरह ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन, वेब ऑप्शन एंट्री, सीट अलॉटमेंट और कॉलेज रिपोर्टिंग जैसी प्रक्रियाएं शामिल होंगी. इस बार काउंसलिंग के तीन राउंड आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सीट उपलब्धता के आधार पर एक स्पेशल राउंड भी शामिल हो सकता है.