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TET News: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, TET परीक्षा की समय सीमा बढ़ी, शिक्षकों को मिली राहत

TET News: सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए TET पास करने की समय सीमा एक साल बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी है. इस फैसले के मायने, योग्यता नियम और पूरी जानकारी नीचे जान सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: May 29, 2026 8:05:05 PM IST

TET को लेकर Supreme Court ने एक अहम फैसला सुनाया है.
TET को लेकर Supreme Court ने एक अहम फैसला सुनाया है.


TET Deadline Extension 2028: देश के लाखों शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) पास करने की समय सीमा को एक साल बढ़ाते हुए अब इसे 31 अगस्त 2028 तक कर दिया है. पहले यह समय सीमा 31 अगस्त 2027 निर्धारित थी. यह निर्णय न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने कई पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया.

यह फैसला विभिन्न राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल की सरकारों और शिक्षक संगठनों द्वारा दायर याचिकाओं के आधार पर आया है. याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को TET से छूट दी जाए, विशेष रूप से उन शिक्षकों को जो RTE Act, 2009 लागू होने से पहले नियुक्त हुए थे.

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TET अनिवार्य, लेकिन छूट नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि TET परीक्षा से पूरी तरह छूट देना संभव नहीं है. हालांकि, अदालत ने समय सीमा बढ़ाकर शिक्षकों को थोड़ी राहत जरूर दी है. कोर्ट ने कहा कि गैर-अल्पसंख्यक स्कूलों में कार्यरत सभी शिक्षकों को निर्धारित अवधि के भीतर TET पास करना अनिवार्य होगा.

शिक्षकों की योग्यता पर कोर्ट का जोर

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि TET केवल एक औपचारिक परीक्षा नहीं है, बल्कि यह शिक्षक की शिक्षण क्षमता, बाल मनोविज्ञान की समझ और विषयगत दक्षता को परखने का महत्वपूर्ण माध्यम है. इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह परीक्षा आवश्यक है.

पुराने शिक्षकों के लिए क्या नियम हैं?

कोर्ट के अनुसार जिन शिक्षकों की सेवा अवधि पांच वर्ष से अधिक शेष है, उन्हें TET पास करना अनिवार्य होगा. वहीं जिनकी सेवा अवधि पांच वर्ष या उससे कम बची है, वे बिना TET पास किए सेवा जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें भविष्य में पदोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा.

पहले का आदेश और नया बदलाव

सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने TET को सभी नए और कार्यरत शिक्षकों के लिए अनिवार्य कर दिया था. इसके बाद विभिन्न पक्षों की ओर से पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गईं, जिनकी सुनवाई के बाद यह संशोधित निर्णय दिया गया.

Tags: home-hero-pos-2Supreme CourtTET
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