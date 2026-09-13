Teacher Success Story: एक छात्र, 5 किमी जंगल का सफर, 55 साल के शिक्षक की जिद ने बचाई गांव की पढ़ाई

Teacher Success Story: महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक शिक्षक की कहानी यह याद दिलाती है कि शिक्षा का असली मतलब सिर्फ स्कूल की चारदीवारी तक सीमित नहीं होता. 55 वर्षीय जीवन मिथारी पिछले 13 वर्षों से रोजाना करीब 5 किलोमीटर का कठिन रास्ता पैदल तय करके एक छोटे से गांव के स्कूल पहुंचते हैं. खास बात यह है कि उनके स्कूल में इस समय सिर्फ एक छात्रा पढ़ती है.

रास्ते में न पक्की सड़क है और न बिजली की सुविधा. ऊपर से जंगल का ऐसा इलाका है, जहां गौर और तेंदुए जैसे जंगली जानवरों की मौजूदगी आम है. फिर भी मिथारी की दिनचर्या में स्कूल जाना कभी रुका नहीं.

जब खुद चुनी मुश्किल पोस्टिंग

जीवन मिथारी की कहानी इसलिए और खास है क्योंकि उन्होंने इस दूरदराज इलाके में पोस्टिंग को मजबूरी में स्वीकार नहीं किया था. वर्ष 2013 में उन्होंने खुद इस स्कूल में जाने की इच्छा जताई थी. उस समय वह कोल्हापुर जिला प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक के चेयरमैन थे और उनके पास प्रभावशाली पद था. उनके लिए अपेक्षाकृत सुविधाजनक जगह पर पोस्टिंग पाना मुश्किल नहीं होता. लेकिन उन्होंने इसके बजाय ऐसे स्कूल का रास्ता चुना, जिसे शायद कई लोग जिम्मेदारी से ज्यादा चुनौती मानते.

कभी यहां रहते थे दर्जनों परिवार

कवलटेक धनगरवाड़ा और आसपास के इलाके में कभी 70 से 100 परिवारों की आबादी बताई जाती है. लेकिन रोजगार और बेहतर अवसरों की तलाश में लोगों के शहरों की ओर जाने के साथ गांव धीरे-धीरे खाली होता गया. आबादी घटी तो स्कूल में बच्चों की संख्या भी कम हो गई. इस साल तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली स्वरा बोडाके यहां की एकमात्र आधिकारिक छात्रा है. उसकी छोटी बहन भी स्कूल आती है और अगले साल पहली कक्षा में दाखिला लेने की उम्मीद है.

मिथारी के लिए छात्रों की संख्या कम होना उनके काम को छोटा नहीं करता. उनका मानना है कि शिक्षक का दायित्व बच्चों की संख्या देखकर नहीं बदलता.

जंगल का रास्ता, हर दिन का जोखिम

स्कूल पहुंचने का करीब 5 किलोमीटर लंबा रास्ता आसान नहीं है. इलाके में गौर और तेंदुओं की आवाजाही रहती है. ग्रामीणों ने उन्हें ऐसे हालात में सावधानी बरतने के तरीके बताए हैं. मिथारी मानते हैं कि उन्हें भी डर लगता है, लेकिन वर्षों से इसी रास्ते पर चलते रहने के कारण अब यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है. उन्हें सलाह दी गई है कि जंगल के रास्ते में कहीं रुकें या बैठें नहीं.

स्कूल बंद करना आसान जवाब नहीं

सवाल उठ सकता है कि एक छात्र वाले स्कूल को क्यों चलाया जाए. लेकिन सबसे नजदीकी वैकल्पिक स्कूल करीब 5.5 किलोमीटर दूर है, यानी छोटे बच्चों को रोजाना लगभग 11 किलोमीटर आना-जाना पड़ेगा. खासकर बारिश के मौसम में यह दूरी उनके लिए बेहद कठिन हो सकती है. यहां के लोग खेती, लकड़ी और जंगल से मिलने वाले उत्पादों पर निर्भर हैं. ऐसे माहौल में जीवन मिथारी का रोज स्कूल पहुंचना सिर्फ नौकरी निभाना नहीं, बल्कि एक बच्चे की शिक्षा को उसके घर के करीब बनाए रखने की कोशिश है.