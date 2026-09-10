Taste Garlic with Feet: लहसुन खाने से नहीं, पैरों पर लगाने से भी आता है स्वाद? जानिए इस अजीब प्रयोग के पीछे का साइंस

Taste Garlic with Feet: क्या आपने कभी सुना है कि पैरों के तलवों पर कच्चा लहसुन रगड़ने से कुछ देर बाद मुंह में लहसुन का स्वाद महसूस हो सकता है? यह दावा पहली नजर में काफी अजीब लगता है, क्योंकि पैरों में स्वाद पहचानने वाली जीभ जैसी टेस्ट बड्स नहीं होतीं. फिर आखिर ऐसा क्यों महसूस होता है? इसके पीछे स्वाद नहीं, बल्कि लहसुन की केमिस्ट्री और हमारी सूंघने की क्षमता अहम भूमिका निभाती है.

इस प्रयोग से जुड़ी व्याख्याओं में बताया गया है कि लहसुन में मौजूद कुछ रासायनिक यौगिक त्वचा के संपर्क में आने के बाद शरीर के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं. हालांकि, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पैरों में कोई छिपा हुआ स्वाद पहचानने वाला सिस्टम मौजूद है. लहसुन को कुचलने पर उसके अंदर मौजूद अलग-अलग रासायनिक तत्व आपस में प्रतिक्रिया करते हैं. इसी प्रक्रिया से एलिसिन (Allicin) बनता है, जो ताजे कुचले लहसुन की तेज गंध के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार यौगिकों में से एक है.

लहसुन कुचलते ही क्या होता है?

साबुत लहसुन की कली में एलिन (Alliin) और एलिनेज (Alliinase) अलग-अलग मौजूद रहते हैं. जब लहसुन को काटा या कुचला जाता है, तो इसकी कोशिकाएं टूट जाती हैं और दोनों एक-दूसरे के संपर्क में आते हैं. इसके बाद एलिनेज एंजाइम एलिन को एलिसिन में बदल देता है. एलिसिन एक प्रतिक्रियाशील सल्फर यौगिक है, जो लहसुन की पहचान वाली तीखी गंध और उससे जुड़ी कई संवेदनाओं के पीछे होता है.

क्या ये कंपाउंड त्वचा के जरिए शरीर में पहुंच सकते हैं?

त्वचा पूरी तरह अभेद्य दीवार नहीं है. कुछ रासायनिक यौगिक त्वचा की बाहरी परत से गुजर सकते हैं. हालांकि, किसी पदार्थ की कितनी मात्रा अंदर जाएगी, यह उसकी प्रकृति, मात्रा, त्वचा की स्थिति और शरीर के जिस हिस्से पर उसे लगाया गया है, उस पर निर्भर करता है. पैरों के तलवों की त्वचा काफी मोटी होती है. इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि तलवों पर लहसुन लगाने से बड़ी या चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण मात्रा में इसके कंपाउंड रक्तप्रवाह में पहुंच जाते हैं.

स्वाद और गंध का कनेक्शन समझिए

यहां एक और दिलचस्प बात है. हम जिस चीज को अक्सर ‘स्वाद’ कहते हैं, उसमें सूंघने की क्षमता (Sense of Smell) का बड़ा योगदान होता है. लहसुन से जुड़े वाष्पशील सल्फर यौगिक सांस के जरिए बाहर निकल सकते हैं और हमारी नाक उन्हें बेहद कम मात्रा में भी पहचान सकती है. इसी वजह से लहसुन खाने के बाद लंबे समय तक सांस में इसकी गंध बनी रह सकती है. हालांकि, वैज्ञानिक प्रमाण लहसुन खाने और सांस में इसके यौगिकों की मौजूदगी को पैरों पर लहसुन लगाने की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूती से समर्थन करते हैं.

क्या घर पर यह प्रयोग करना सुरक्षित है?

दिलचस्प प्रयोग होने के बावजूद कच्चे लहसुन को लंबे समय तक त्वचा पर लगाना सुरक्षित नहीं माना जाता. ताजा या कुचला हुआ लहसुन त्वचा में जलन और केमिकल बर्न तक पैदा कर सकता है. ऐसे मामलों में छाले और त्वचा को नुकसान होने की रिपोर्ट भी सामने आई है. इसलिए अगली बार अगर कोई कहे कि ‘पैरों से लहसुन का स्वाद लिया जा सकता है’, तो याद रखें पैर स्वाद नहीं लेते. इसके पीछे लहसुन के रासायनिक यौगिक, त्वचा, शरीर की जैविक प्रक्रियाएं और हमारी सूंघने की क्षमता का जटिल संबंध हो सकता है.