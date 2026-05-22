TANCET Result 2026 Declared: टीएएनसीईटी रिजल्ट हुआ जारी, ऐसे डाउनलोड करें अपना स्कोरकार्ड

TANCET Result 2026 Declared: तमिलनाडु कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (TANCET) का रिजल्ट आज यानी 22 मई को जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे TANCET के आधिकारिक वेबसाइट tancet.annauniv.edu पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इस साल TANCET और CEETA PG की अलग-अलग परीक्षाओं में कुल 30,912 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे.

TANCET के इस परीक्षा में 7,281 उम्मीदवार TANCET-MCA परीक्षा के लिए शामिल हुए जबकि 15,050 उम्मीदवार TANCET-MBA के लिए उपस्थित हुए. इसके अलावा इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और प्लानिंग के पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए CEETA PG परीक्षा में 5,137 उम्मीदवार शामिल हुए थे.

TANCET 2026 परीक्षा का शेड्यूल

TANCET 2026 की परीक्षाएं 9 मई को MBA और MCA कोर्स के लिए दो अलग-अलग शिफ्ट में आयोजित हुई. पहला सेशन सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक चला जबकि दूसरा सेशन दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजन हुआ. वहीं, M.E., M.Tech., M.Arch. और M.Plan कोर्स के लिए CEETA PG 2026 परीक्षा 10 मई, 2026 को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित की गई.

TANCET 2026 का रिजल्ट ऐसे करें चेक

TANCET की आधिकारिक वेबसाइट tancet.annauniv.edu पर जाएं.

होमपेज पर दिए गए “TANCET Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.

लॉगिन विंडो में अपनी रजिस्टर्ड ईमेल ID और पासवर्ड डालें.

“Submit” बटन पर क्लिक करें.

आपका TANCET 2026 रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य में एडमिशन और काउंसलिंग के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें.

TANCET 2026 स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की तिथि

ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार TANCET 2026 स्कोरकार्ड को उम्मीदवार 27 मई से 26 जून तक डाउनलोड कर सकेंगे. स्कोरकार्ड सिर्फ़ इसी समय के दौरान उपलब्ध रहेगा. इसलिए इसे समय रहते डाउनलोड करके सेव कर लें.

ऐसे करें प्रोफ़ाइल में सुधार

अन्ना यूनिवर्सिटी ने कैंडिडेट्स को अपनी प्रोफ़ाइल डिटेल्स में गलतियों को सुधारने का एक आखिरी मौका भी दिया है. उम्मीदवार जो नाम की स्पेलिंग, शुरुआती अक्षर, जन्म की तारीख, लिंग, समुदाय या मूल निवास जैसी जानकारी में बदलाव करना चाहते हैं, वे स्कोरकार्ड डाउनलोड करने से पहले ईमेल के ज़रिए ज़रूरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे. उम्मीदवारों को प्रोफ़ाइल में सुधार करने के लिए tanceeta@gmail.com के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं.

यूनिवर्सिटी ने साफ तौर पर कहा है कि स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद किसी भी तरह का कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे. इसलिए उम्मीदवार सभी डिटेल्स को ध्यान से चेक कर लें.