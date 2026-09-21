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Private Universities पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 5 साल का हिसाब देना होगा, फीस से फंड निवेश तक मांगी पूरी जानकारी

Supreme Court Private Universities: सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से 5 साल के ऑडिटेड रिकॉर्ड, फीस, फंड निवेश, स्टाफ सैलरी और शिकायतों की जानकारी मांगी है.

By: Munna Verma | Published: September 21, 2026 11:45:46 PM IST

प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर सुप्रीम कोर्ट की नजर
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर सुप्रीम कोर्ट की नजर


Private University Rules: प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में फीस, फंड के इस्तेमाल और संस्थानों के वित्तीय प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने साफ किया है कि निजी विश्वविद्यालयों को मुनाफा कमाने वाली संस्थाओं के तौर पर संचालित नहीं किया जा सकता. हालांकि, संस्थान अपने नियमित संचालन, कर्मचारियों के वेतन और भविष्य की जरूरतों के लिए उचित वित्तीय रिजर्व रख सकते हैं.

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने देशभर की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से पिछले पांच वर्षों के ऑडिटेड वित्तीय रिकॉर्ड समेत कई अहम जानकारियां मांगी हैं. यह मामला नोएडा स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी से जुड़ी एक छात्र की शिकायत से शुरू हुआ था, लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसे व्यापक जनहित का विषय मानते हुए देशभर के निजी विश्वविद्यालयों तक दायरा बढ़ा दिया.

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फीस से लेकर फंड के इस्तेमाल तक देना होगा पूरा ब्यौरा

सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों से फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रक्रिया, जमा किए गए फंड और उनके इस्तेमाल की जानकारी मांगी है. विश्वविद्यालयों को यह भी बताना होगा कि फीस के अलावा डेवलपमेंट फंड या किसी कार्यक्रम के नाम पर अतिरिक्त राशि ली जाती है या नहीं. इसके अलावा बचे हुए फंड यानी सरप्लस का इस्तेमाल किस तरह किया गया और उसका निवेश कहां किया गया, इसका भी रिकॉर्ड देना होगा. कोर्ट ने उन लोगों को किए गए भुगतान का विवरण भी मांगा है, जिनका सीधा संबंध शैक्षणिक गतिविधियों से नहीं है.

शिक्षकों की भर्ती और क्लास लेने का भी हिसाब

निजी विश्वविद्यालयों को अपने टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ की भर्ती, वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों की जानकारी भी देनी होगी. साथ ही यह बताना होगा कि किस अधिकारी या संस्था के पास शिक्षकों को कक्षाएं आवंटित करने की जिम्मेदारी है. कोर्ट ने जनवरी 2025 से आगे की अवधि के लिए यह विवरण भी मांगा है कि किस शिक्षक को कितनी कक्षाएं आवंटित की गईं और वास्तव में कितनी कक्षाएं ली गईं. यदि किसी शिक्षक ने कक्षा नहीं ली, तो छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गई, इसकी जानकारी भी देनी होगी.

सरकारी जमीन और रियायतों का भी देना होगा ब्योरा

सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों को केंद्र या राज्य सरकार से मिले जमीन आवंटन, कानूनी छूट और अन्य विशेष सुविधाओं का विवरण देने को कहा है. इसका उद्देश्य यह जानना है कि सार्वजनिक संसाधनों या सरकारी सुविधाओं से लाभ पाने वाले संस्थान उनका इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं.

शिकायतों और मान्यता प्रक्रिया की भी होगी पड़ताल

विश्वविद्यालयों को पिछले तीन वर्षों में मिली छात्र शिकायतों की संख्या, उनकी प्रकृति और उनके निपटारे का विवरण देना होगा. शिकायत निवारण समितियों की संरचना और उनके अधिकार क्षेत्र की जानकारी भी हलफनामे में देनी होगी. मेडिकल और अन्य पेशेवर पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों के लिए जुड़े अस्पतालों तथा मान्यता या संबद्धता देने वाली संस्थाओं की जांच का रिकॉर्ड भी मांगा गया है. संबंधित नियामक संस्थाओं को फैकल्टी और सपोर्ट स्टाफ से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.

छह हफ्ते में हलफनामा दाखिल करना होगा

कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संबंधित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से जानकारी जुटाकर 17 सितंबर 2026 के आदेश से छह सप्ताह के भीतर मुख्य सचिवों के माध्यम से हलफनामा दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में वित्तीय पारदर्शिता, फीस व्यवस्था, शैक्षणिक गुणवत्ता और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े सवालों की व्यापक जांच की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

Tags: Private UniversitySupreme Court
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