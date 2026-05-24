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Summer Vacation 2026: बढ़ती गर्मी के बीच यहां स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान, छात्रों को मिली राहत

Jammu Kashmir Summer Vacation 2026: भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए जम्मू-कश्मीर सरकार ने जम्मू संभाग के समर ज़ोन के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां घोषित कर छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत दी है.

By: Munna Verma | Published: May 24, 2026 5:17:06 PM IST

Jammu & Kashmir Summer Vacation 2026: स्कूलों में गर्मी की छुट्टी हो गई है.
Jammu & Kashmir Summer Vacation 2026: स्कूलों में गर्मी की छुट्टी हो गई है.


Jammu Kashmir Summer Vacation 2026: जम्मू और कश्मीर में लगातार बढ़ते तापमान और प्रचंड लू को देखते हुए सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. जम्मू संभाग के समर ज़ोन में स्थित सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा की गई है. यह निर्णय हजारों छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत लेकर आया है, जो पिछले कुछ दिनों से बढ़ती गर्मी के कारण चिंतित थे.

राज्य की शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने इसके बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर आधिकारिक जानकारी साझा की. उन्होंने कहा कि मौजूदा मौसम और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है.

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विभिन्न कक्षाओं के लिए अलग-अलग छुट्टियों की तिथियां

सरकार द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, प्राइमरी कक्षाओं के छात्रों के लिए गर्मियों की छुट्टियां 1 जून 2026 से शुरू होंगी. वहीं, कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए छुट्टियाँ 8 जून 2026 से प्रभावी होंगी. यह निर्णय जम्मू संभाग के उन क्षेत्रों पर लागू होगा जिन्हें ‘समर ज़ोन’ के तहत रखा गया है. यह आदेश सरकारी और निजी दोनों प्रकार के स्कूलों के लिए समान रूप से लागू रहेगा.

गर्मी का बढ़ता स्तर, कई जिलों में 43 डिग्री से ऊपर

पिछले कुछ दिनों में जम्मू क्षेत्र में तापमान में निरंतर वृद्धि देखी गई है. मौसम विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, जम्मू, सांबा और इसके आस-पास के कई जिलों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका है. प्रचंड गर्मी और लू के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है. विशेषकर स्कूल जाने वाले बच्चों को तेज धूप और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ रहा था. इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्कूलों में छुट्टियों का निर्णय लिया.

छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता

अधिकारियों का कहना है कि छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. अत्यधिक गर्मी में छोटे बच्चों और किशोर छात्रों के बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है. सरकार ने अभिभावकों से भी अपील की है कि छुट्टियों के दौरान बच्चों को दोपहर की तेज धूप से बचाकर रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दें. साथ ही, अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचने के लिए भी कहा गया है.

अभिभावकों और छात्रों ने राहत की भावना व्यक्त की

गर्मी की छुट्टियों की घोषणा के बाद कई अभिभावकों ने सरकार के निर्णय का स्वागत किया है. उनका मानना है कि वर्तमान मौसम में बच्चों का स्कूल जाना स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता था. छात्रों में भी छुट्टियों को लेकर उत्साह देखा जा रहा है. हालांकि, कई अभिभावकों ने यह भी कहा कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए स्कूलों को ऑनलाइन गतिविधियों या होम असाइनमेंट जैसी व्यवस्थाओं पर भी ध्यान देना चाहिए.

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी तापमान के अधिक रहने की संभावना जताई है. ऐसे में लोगों को लू से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

Tags: school holidaysummer vacation 2026
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