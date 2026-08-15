Success Story: Amazon का ऑफर छोड़ा, 3 बार UPSC में असफल हुए, फिर CAT में 99.92 पर्सेंटाइल से पहुंचे IIM अहमदाबाद

Success Story: कई इंजीनियरिंग छात्रों के लिए IIT से ग्रेजुएशन के बाद Amazon जैसी कंपनी में नौकरी मिलना करियर की बड़ी उपलब्धि होती है. लेकिन विवेकानंद ने अपने लिए कुछ अलग रास्ता चुना। IIT हैदराबाद से 2021 में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें Amazon में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर (SDE) का ऑफर मिला था.

इसके बावजूद उन्होंने कॉर्पोरेट नौकरी शुरू करने के बजाय UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने का फैसला किया. वजह थी गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक सर्विस में उनकी गहरी रुचि.

तीन बार UPSC दिया, लेकिन फाइनल लिस्ट से रह गए बाहर

विवेकानंद ने 2022, 2023 और 2025 में UPSC सिविल सेवा परीक्षा के प्रयास किए. खास बात यह रही कि उन्होंने तीनों बार UPSC Prelims में सफलता हासिल की. यानी शुरुआती चरण में उनकी तैयारी लगातार मजबूत रही. हालांकि, वह अंतिम चयन सूची में जगह नहीं बना सके. चार साल तक एक कठिन परीक्षा की तैयारी करने के बाद भी मनचाहा परिणाम नहीं मिलना किसी के लिए भी निराशाजनक हो सकता है. लेकिन विवेकानंद ने इसे अपनी यात्रा का अंत नहीं माना. यही उनकी कहानी की सबसे बड़ी सीख बन गई कि असफलता मंजिल नहीं, रास्ते का एक पड़ाव हो सकती है.

SSC CGL से बने कस्टम्स इंस्पेक्टर

UPSC में सफलता नहीं मिलने के बाद उन्होंने अपनी दूसरी क्षमताओं पर भरोसा किया. मैथ्स में उनकी अच्छी पकड़ ने उन्हें SSC CGL 2025 में सफलता दिलाने में मदद की. सितंबर 2025 में उनका चयन कस्टम्स इंस्पेक्टर के पद के लिए हुआ. एक तरफ उनके पास सरकारी सेवा में करियर का विकल्प था, लेकिन विवेकानंद ने अपनी सीखने की यात्रा जारी रखी और एक और चुनौती CAT स्वीकार की.

सिर्फ 45 दिन की तैयारी और CAT में 99.92 पर्सेंटाइल

इस सफर का सबसे दिलचस्प मोड़ CAT 2025 रहा. रिपोर्ट के मुताबिक विवेकानंद के पास परीक्षा की तैयारी के लिए सिर्फ 45 दिन थे. इतने कम समय में उन्होंने CAT में 99.92 पर्सेंटाइल हासिल कर लिया. इस शानदार स्कोर के बाद उन्हें देश के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थानों में से एक IIM अहमदाबाद में प्रवेश मिला. इस तरह Amazon के ऑफर से शुरू हुई उनकी कहानी UPSC की तैयारी, SSC CGL की सफलता और अंततः IIM अहमदाबाद तक पहुंची.

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सफलता का मतलब सिर्फ एक मंजिल नहीं

विवेकानंद की कहानी उन युवाओं के लिए खास संदेश देती है जो किसी एक परीक्षा या करियर लक्ष्य में असफल होने के बाद खुद को पीछे समझने लगते हैं. उन्होंने Amazon का सुरक्षित करियर छोड़ा, UPSC के तीन प्रयास किए, शुरुआती परीक्षाएं पास कीं लेकिन अंतिम चयन नहीं हुआ. इसके बाद उन्होंने SSC CGL पास किया और फिर CAT में शानदार प्रदर्शन किया.

उनकी यात्रा बताती है कि करियर हमेशा सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ता. कभी रास्ता बदलना पड़ता है, कभी लक्ष्य बदलना पड़ता है और कभी सिर्फ खुद पर भरोसा बनाए रखना पड़ता है. असली हार तब होती है, जब इंसान खुद प्रयास करना छोड़ देता हैय.