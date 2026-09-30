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Success Story: UPSC में 3 बार मिली असफलता, फिर इस स्किल ने बदल दी जिंदगी, अब मिली 1700000 सैलरी वाली नौकरी

Success Story: सुदर्शन रावनकोले ने 8 साल UPSC की तैयारी के बाद करियर की दिशा बदली. YouTube से Cloud और DevOps सीखा और Carelon Global Solutions में 17 लाख का पैकेज हासिल किया.

By: Munna Verma | Published: September 30, 2026 11:30:52 AM IST

Success Story: UPSC में 3 बार असफल होने के बाद बदली राह
Success Story: UPSC में 3 बार असफल होने के बाद बदली राह


Sudarshan Ravnkole Success Story: किसी परीक्षा में असफल होना अक्सर लोगों को लगता है कि शायद उनका सपना खत्म हो गया. लेकिन सुदर्शन रावनकोले की कहानी इससे अलग तस्वीर दिखाती है. UPSC सिविल सर्विस परीक्षा के तीन प्रयासों में सफलता नहीं मिलने के बाद उन्होंने अपने करियर की दिशा बदली और टेक्नोलॉजी की दुनिया में नया रास्ता बनाया. आज उनकी मेहनत का परिणाम Carelon Global Solutions में DevOps Engineer के तौर पर 17 लाख सालाना का ऑफर है.

सुदर्शन ने 2018 में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में BTech पूरा किया था. इसके बाद उन्होंने UPSC सिविल सर्विस परीक्षा को अपना लक्ष्य बनाया. करीब आठ साल तक वह इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन तीन प्रयासों के बावजूद परीक्षा में सफलता नहीं मिल सकी. तीसरे प्रयास के बाद उन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी को विराम देने का फैसला किया. इतने लंबे समय तक जिस लक्ष्य के लिए मेहनत की हो, उससे आगे बढ़ना आसान नहीं होता. अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर आगे क्या किया जाए?

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हैदराबाद से शुरू हुई टेक्नोलॉजी की नई शुरुआत

करियर का अगला पड़ाव उन्हें हैदराबाद ले गया, जहां उन्होंने AWS और क्लाउड टेक्नोलॉजी सीखने के लिए कोचिंग ज्वाइन की. हालांकि, कोर्स उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा. इसके बाद उन्होंने सीखना बंद करने के बजाय खुद दूसरा रास्ता चुना. सुदर्शन ने YouTube का सहारा लिया और Cloud तथा DevOps की पढ़ाई शुरू की. धीरे-धीरे उन्होंने इन तकनीकों को समझना शुरू किया और अपने लिए एक नया करियर विकल्प तैयार किया.

जब रिज्यूमे बार-बार हो रहे थे रिजेक्ट

नई स्किल सीख लेने के बाद भी नौकरी हासिल करना आसान नहीं था. शुरुआती दौर में उनके रिज्यूमे लगातार शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे थे। लंबे करियर गैप के कारण चुनौती और बढ़ गई थी. इसके बाद उन्होंने अपने आवेदन की रणनीति बदली. हर नौकरी के लिए एक जैसा रिज्यूमे भेजने के बजाय उन्होंने Job Description को ध्यान से पढ़ना और संबंधित भूमिका के अनुसार अपना रिज्यूमे तैयार करना शुरू किया. उन्होंने कोशिश की कि जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसमें मांगी गई स्किल्स और अनुभव उनके रिज्यूमे में स्पष्ट रूप से दिखाई दें.

आखिरकार मिला ₹17 लाख का ऑफर

लगातार सीखने और आवेदन प्रक्रिया में बदलाव करने के बाद सुदर्शन को Carelon Global Solutions से DevOps Engineer के पद पर 17 लाख रुपये सालाना का ऑफर मिला. उनकी कहानी बताती है कि करियर में बदलाव हमेशा सीधी रेखा में नहीं होता. UPSC में असफलता, कोचिंग से निराशा और नौकरी के लिए रिज्यूमे रिजेक्शन, इन सभी पड़ावों के बावजूद उन्होंने सीखना जारी रखा. 

सुदर्शन का सफर उन लोगों के लिए एक उदाहरण है जो किसी एक लक्ष्य में असफल होने के बाद खुद को दोबारा स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं. कई बार मंजिल बदल जाती है, लेकिन आगे बढ़ने की संभावना खत्म नहीं होती.

Tags: Success storyUPSCyoutube
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