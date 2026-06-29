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Success Story: 12वीं पास करते ही शुरू किया बिजनेस, आज हर महीने लाखों रुपये कमा रहे हैं दो दोस्त

Success Story: 12वीं की परीक्षा के बाद सूरत के दो युवाओं ने कोल्ड कॉफी स्टार्टअप शुरू किया. जानिए कैसे स्कूल फेयर के एक छोटे आइडिया ने उन्हें हर महीने लाखों रुपये की कमाई तक पहुंचा दिया.

By: Munna Verma | Published: June 29, 2026 11:41:01 AM IST

Success Story: 12वीं की परीक्षा खत्म होते ही शुरू किया स्टार्टअप
Success Story: 12वीं की परीक्षा खत्म होते ही शुरू किया स्टार्टअप


Success Story: अधिकांश छात्र 12वीं की बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद छुट्टियों का आनंद लेना पसंद करते हैं. लेकिन सूरत के दो दोस्तों ने इस समय को अपने भविष्य की नींव बनाने में लगाया. 12वीं पास करने वाले श्रेयांशू राणा और प्रथम पेंगावाला ने एक साधारण स्कूल फेयर के आइडिया को ऐसा बिजनेस बना दिया, जो आज उन्हें हर महीने लाखों रुपये की कमाई करा रहा है.

उनकी यह सफलता इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि अगर सोच नई हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए, तो छोटी शुरुआत भी बड़े मुकाम तक पहुंच सकती है.

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स्कूल फेयर से मिला बिजनेस का आइडिया

दोनों दोस्तों ने स्कूल के एक फेयर में पहली बार कोल्ड कॉफी बेचने का प्रयोग किया. उस दिन उन्होंने करीब 150 कप कॉफी बेची, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया. ग्राहकों के शानदार रिस्पॉन्स ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि इस आइडिया में बड़ा बिजनेस बनने की क्षमता है.

बोर्ड परीक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने इस विचार को गंभीरता से लिया और छात्रों के लिए किफायती कीमत में प्रीमियम क्वालिटी की कोल्ड कॉफी उपलब्ध कराने की योजना बनाई. इसी सोच के साथ उन्होंने अपना ब्रांड ‘Aes The Thick Coffee’ शुरू किया.

कैफे नहीं, कॉफी कार्ट को बनाया पहचान

जहां आजकल ज्यादातर लोग कैफे खोलने का सपना देखते हैं, वहीं इन युवाओं ने कम निवेश वाला मॉडल चुना. लगभग 90 हजार रुपये की लागत से उन्होंने एक मॉडर्न ओपन-एयर कॉफी कार्ट तैयार किया और उसे सूरत में वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के पास लगाया. यह स्थान छात्रों और युवाओं की भीड़ वाला इलाका था, जिससे उन्हें अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंचने में आसानी मिली. उनका उद्देश्य साफ था कि बेहतरीन स्वाद के साथ कैफे जैसी कोल्ड कॉफी उचित कीमत पर उपलब्ध कराना.

शुरुआत धीमी रही, लेकिन मेहनत रंग लाई

बिजनेस के पहले दिन उन्होंने केवल 30 से 35 बोतल कॉफी ही बेची. हालांकि शुरुआती बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं थी, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी. उन्होंने लगातार क्वालिटी बनाए रखी, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार किया और उनकी पसंद को समझते हुए अपने प्रोडक्ट में सुधार किया. धीरे-धीरे ग्राहकों का भरोसा बढ़ा और उनकी कॉफी की चर्चा शहर में फैलने लगी. शाम 5:30 बजे से लेकर आधी रात तक उनका कॉफी कार्ट छात्रों और युवा प्रोफेशनल्स की पसंदीदा जगह बन गया.

कुछ महीनों में लाखों की कमाई

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस स्टार्टअप ने तीन महीने से भी कम समय में करीब 1.18 लाख से 1.58 लाख रुपये की कमाई दर्ज की. इतनी कम उम्र में यह उपलब्धि बताती है कि सही बिजनेस आइडिया और लगातार मेहनत किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकती है.

युवाओं के लिए प्रेरणा बनी यह सफलता

श्रेयांशू और प्रथम की कहानी केवल कमाई की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, जोखिम उठाने की क्षमता और उद्यमिता की सोच की मिसाल है. उन्होंने साबित किया कि बिजनेस शुरू करने के लिए उम्र नहीं, बल्कि सही सोच और लगातार प्रयास की जरूरत होती है. अगर आपके पास भी कोई नया आइडिया है और उसे पूरा करने का जुनून है, तो छोटी शुरुआत भी भविष्य में बड़ी सफलता का कारण बन सकती है.

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Tags: Success story
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