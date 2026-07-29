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Success Story: घूम-घूम कर बेचते थे दवाईयां, फिर आया एक आइडिया, भाई के साथ मिलकर खड़ी की 1000000000000 की कंपनी

Success Story दवाइयां बेचने की नौकरी से करियर शुरू करने वाले रमेश जुनेजा ने अपने भाई के साथ मिलकर मैनकाइंड फार्मा की नींव रखी. आज उनकी कंपनी सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयों के दम पर देश की अग्रणी फार्मा कंपनियों में गिनी जाती है.

By: Munna Verma | Published: July 29, 2026 11:46:37 AM IST

Success Story Ramesh Juneja: भाई के साथ मिलकर बनाई भारत की बड़ी फार्मा कंपनी
Success Story Ramesh Juneja: भाई के साथ मिलकर बनाई भारत की बड़ी फार्मा कंपनी


Success Story: भारत में कई उद्योगपतियों ने अपनी मेहनत और दूरदृष्टि से सफलता हासिल की है, लेकिन मैनकाइंड फार्मा के को-फाउंडर रमेश जुनेजा की कहानी अलग पहचान रखती है. एक साधारण नौकरी से शुरुआत करने वाले रमेश जुनेजा ने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर ऐसा बिजनेस खड़ा किया, जो आज भारत की सबसे बड़ी फार्मास्युटिकल कंपनियों में शामिल है. उनका सपना था कि हर भारतीय को अच्छी गुणवत्ता की दवाइयां किफायती कीमत पर मिलें और इसी सोच ने मैनकाइंड फार्मा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया.

रमेश जुनेजा ने अपने करियर की शुरुआत फार्मा कंपनी ल्यूपिन में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (MR) के रूप में की थी. नौकरी के दौरान उन्हें देश के अलग-अलग हिस्सों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टोर्स से मिलने का मौका मिला. इसी दौरान एक घटना ने उनकी सोच पूरी तरह बदल दी. उन्होंने एक गरीब व्यक्ति को दवाइयों के बदले अपने परिवार के चांदी के गहने देने की कोशिश करते देखा. उस पल उन्हें महसूस हुआ कि महंगी दवाइयों के कारण कई लोग इलाज से वंचित रह जाते हैं. तभी उन्होंने तय किया कि यदि कभी अपनी कंपनी बनाएंगे, तो उसका उद्देश्य सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराना होगा.

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पहली कंपनी के बाद दोबारा की नई शुरुआत

साल 1984 में रमेश जुनेजा ने नौकरी छोड़कर बेस्टोकेम नाम की फार्मास्युटिकल कंपनी शुरू की. कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन पार्टनर्स के साथ मतभेद होने के कारण उन्हें अलग होना पड़ा. कंपनी छोड़ने के बाद उन्हें लगभग 50 लाख मिले. हालांकि यह उनके लिए बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने अपने छोटे भाई राजीव जुनेजा को साथ लिया और मेरठ से केवल 20 कर्मचारियों के साथ एक नई कंपनी की शुरुआत की. यही कंपनी आगे चलकर मैनकाइंड फार्मा बनी.

अलग रणनीति ने दिलाई बड़ी सफलता

जब बड़ी फार्मा कंपनियां महानगरों के प्रसिद्ध डॉक्टरों पर ध्यान दे रही थीं, तब जुनेजा भाइयों ने छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के डॉक्टरों को प्राथमिकता दी. यह रणनीति बेहद सफल साबित हुई क्योंकि इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा कम थी और दवाइयों की मांग तेजी से बढ़ रही थी. इसके अलावा, कंपनी ने मेडिकल स्टोर्स के लिए आकर्षक स्कीम और बेहतर वितरण व्यवस्था तैयार की, जिससे उनके उत्पाद तेजी से बाजार में लोकप्रिय होने लगे. कुछ ही वर्षों में मैनकाइंड फार्मा देशभर के लाखों मरीजों और डॉक्टरों का भरोसेमंद नाम बन गई.

कंज्यूमर हेल्थकेयर में भी बनाई मजबूत पहचान

प्रिस्क्रिप्शन दवाओं में सफलता मिलने के बाद कंपनी ने कंज्यूमर हेल्थकेयर सेगमेंट में कदम रखा. मैनफोर्स, प्रेगा न्यूज़, अनवांटेड 72 और गैस-ओ-फास्ट जैसे उत्पादों ने मैनकाइंड फार्मा को घर-घर तक पहुंचा दिया. सेलिब्रिटी विज्ञापनों के साथ-साथ कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता अभियान भी चलाए, जिससे उसकी पहुंच और मजबूत हुई.

आज कहां है मैनकाइंड फार्मा?

आज मैनकाइंड फार्मा भारत की मार्केट वैल्यू के आधार पर चौथी सबसे बड़ी फार्मास्युटिकल कंपनी मानी जाती है. कंपनी का बाजार पूंजीकरण लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास है. भारत के अलावा अमेरिका सहित कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी कंपनी अपने कारोबार का विस्तार कर चुकी है.

रमेश जुनेजा की सफलता यह साबित करती है कि यदि किसी व्यवसाय की नींव समाज की वास्तविक जरूरतों को समझकर रखी जाए, तो वह न केवल आर्थिक सफलता हासिल करता है बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है.

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Tags: Medical Company
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