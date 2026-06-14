Success Story: पिता चलाते हैं ऑटो, बेटी ने जीते 3 गोल्ड मेडल, ऐसे लिखी सफलता की नई इबारत

Success Story: सफलता अक्सर उन लोगों के कदम चूमती है जो परिस्थितियों को अपनी मंजिल के रास्ते की बाधा नहीं बनने देते. बेंगलुरु की रहने वाली स्पंदना ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया है. एक साधारण परिवार से आने वाली स्पंदना ने बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (BPT) की पढ़ाई पूरी करते हुए तीन गोल्ड मेडल हासिल कर न केवल अपने माता-पिता का नाम रोशन किया, बल्कि हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गई हैं.

स्पंदना के पिता इंद्रेश एम. बेंगलुरु में ऑटो चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं, जबकि उनकी मां गिरिजा गृहिणी हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद परिवार ने हमेशा शिक्षा को प्राथमिकता दी और बेटी के सपनों को पूरा करने में हर संभव सहयोग दिया. बेंगलुरु में पली-बढ़ीं स्पंदना का परिवार मूल रूप से कर्नाटक के मांड्या जिले से संबंध रखता है. पढ़ाई में शुरू से ही मेधावी रही स्पंदना ने कभी यह कल्पना नहीं की थी कि वह एक साथ तीन गोल्ड मेडल जीतेंगी.

एक गोल्ड मेडल की उम्मीद, मिले तीन सम्मान

स्पंदना बताती हैं कि उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान हमेशा अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश की थी. उन्हें उम्मीद थी कि शायद एक गोल्ड मेडल मिल जाए, लेकिन तीन-तीन गोल्ड मेडल हासिल करना उनके लिए किसी सुखद आश्चर्य से कम नहीं था. यह उपलब्धि उनकी लगातार मेहनत, अनुशासन और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण का परिणाम है.

MBBS का सपना, लेकिन चुना अलग रास्ता

दिलचस्प बात यह है कि स्पंदना का पहला सपना डॉक्टर बनकर MBBS की पढ़ाई करना था. हालांकि कोविड-19 महामारी के दौरान परिस्थितियां बदल गईं और उन्होंने फिजियोथेरेपी को अपने करियर के रूप में चुना. शुरुआत में यह विकल्प मजबूरी जैसा लग सकता था, लेकिन समय के साथ उन्होंने इस क्षेत्र को पूरी लगन से अपनाया. यही समर्पण उन्हें अपने बैच के सबसे उत्कृष्ट छात्रों में शामिल करने का कारण बना.

कॉलेज और परिवार का मिला पूरा सहयोग

स्पंदना अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता के त्याग और कॉलेज के शिक्षकों के मार्गदर्शन को देती हैं. उनका कहना है कि परिवार का अटूट विश्वास और शिक्षकों का समर्थन उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा.

अब न्यूरोसाइंस में बनाना चाहती हैं करियर

भविष्य को लेकर स्पंदना के सपने और भी बड़े हैं. वह अब न्यूरोसाइंस में मास्टर डिग्री हासिल कर हेल्थकेयर सेक्टर में विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहती हैं. उनका लक्ष्य मरीजों की बेहतर सेवा करना और चिकित्सा क्षेत्र में सार्थक योगदान देना है.

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