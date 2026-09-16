16 साल के छात्र का कमाल! केरोसिन, भाप से बनाया हाइब्रिड स्टोव, IIT गुवाहाटी ने बताई 20% ईंधन बचत की उम्मीद

Success Story: मध्य प्रदेश के देवसर के एक स्कूल छात्र ने करीब दो दशक पहले विज्ञान की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की थी. 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले 16 वर्षीय व्यासजी मिश्रा ने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर ऐसा कुकिंग स्टोव तैयार किया, जिसे केरोसिन के साथ-साथ भाप की मदद से भी चलाया जा सकता था. साल 2002-03 में तैयार किए गए इस प्रोटोटाइप ने विज्ञान प्रदर्शनियों में लोगों का ध्यान खींचा. अगले साल एक प्रदर्शनी में तत्कालीन शिक्षा मंत्री इंद्रजीत कुमार पटेल ने उनके मॉडल को पहला पुरस्कार भी दिया.

इस स्टोव का विचार अचानक नहीं आया था. मिश्रा के बड़े भाई पवनजी मिश्रा ने इससे पहले 2001-02 में साइंस फेयर के लिए इसी तरह का मॉडल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रयोग सफल नहीं हो सका. अगले साल व्यासजी ने जब ‘Sources of Energy’ विषय के तहत हिस्सा लेने का फैसला किया, तो दोनों भाइयों ने पुराने विचार को नए तरीके से विकसित किया. करीब छह महीने की मेहनत के बाद प्रोटोटाइप तैयार हुआ.

दो टैंक और तीन रेगुलेटर से बना सिस्टम

स्टोव में दो अलग-अलग टैंक लगाए गए थे। एक में केरोसिन और दूसरे में पानी रखा जाता था. दोनों एक बर्नर से जुड़े थे। तीन रेगुलेटर इस सिस्टम का अहम हिस्सा थे. एक केरोसिन के प्रवाह, दूसरा पानी की सप्लाई और तीसरा बर्नर को नियंत्रित करता था. स्टोव की शुरुआत केरोसिन से होती थी. बर्नर गर्म होने के बाद केरोसिन की सप्लाई बंद करके पानी की सप्लाई शुरू की जाती थी. गर्मी के कारण बनने वाली भाप का इस्तेमाल बर्नर को चलाने के लिए किया जाता था. लौ कमजोर पड़ने पर फिर केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता था.

कम ईंधन और कम धुएं का था लक्ष्य

व्यासजी का उद्देश्य ऐसा स्टोव बनाना था जो पारंपरिक केरोसिन स्टोव की तुलना में ईंधन की खपत और धुएं को कम कर सके. इसे घरों के अलावा लैब, छोटे उद्योगों और कुछ निर्माण इकाइयों में उपयोग करने की संभावना से भी जोड़ा गया. हालांकि, शुरुआती दावों की तुलना में बाद की टेस्टिंग ने अधिक सीमित बचत दिखाई. IIT गुवाहाटी के कैलिब्रेशन के बाद यह पाया गया कि डिवाइस करीब 20 प्रतिशत तक केरोसिन बचा सकता था. विशेषज्ञों ने इसे आगे रिसर्च और सुधार की जरूरत वाला प्रोटोटाइप माना.

परिवार बना सबसे बड़ा सहारा

सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद व्यासजी और उनके भाई ने इस प्रयोग को आगे बढ़ाया. परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी और प्रोजेक्ट के लिए उन्हें बाहर से वित्तीय सहायता नहीं मिली. इसके बावजूद बड़े भाई ने उन्हें तकनीकी, आर्थिक और मानसिक सहयोग दिया. यही पारिवारिक साथ इस छात्र के प्रयोग को एक साधारण स्कूल प्रोजेक्ट से आगे ले जाने में अहम रहा.

व्यासजी ने इससे पहले ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का मॉडल भी बनाया था, जिसने वर्ष 2000 में एक विज्ञान प्रदर्शनी में पहला पुरस्कार हासिल किया था. आगे चलकर National Innovation Foundation (NIF) से जुड़े प्रयासों ने ऐसे जमीनी इनोवेशन को विकसित करने और पहचान दिलाने की दिशा में मदद की.