Success Story: 10वीं की छात्रा ने किया कमाल! ShakthiSAT में चयन के बाद अब बनाएंगी सैटेलाइट

Success Story: छत्तीसगढ़ के रायपुर की 10वीं कक्षा की छात्रा महिमा राजपूत ने अपनी प्रतिभा के दम पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उनका चयन ShakthiSAT नामक इंटरनेशनल स्पेस एजुकेशन प्रोग्राम के लिए हुआ है. यह कार्यक्रम दुनिया के 108 देशों के छात्रों को एक मंच पर लाकर स्पेस साइंस, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बारे में व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करता है. महिमा की इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार और स्कूल का बल्कि पूरे प्रदेश का नाम भी रोशन किया है.

महिमा को इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम की जानकारी अपने स्कूल के प्रिंसिपल और गाइडेंस टीचर से मिली. उन्होंने इस अवसर को गंभीरता से लेते हुए रजिस्ट्रेशन किया और चयन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की. उनकी मेहनत और लगन का परिणाम रहा कि उन्हें इस अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका मिला.

21 मॉड्यूल और 365 लेसन के जरिए मिलेगी स्पेस साइंस की ट्रेनिंग

ShakthiSAT प्रोग्राम को छात्रों को स्पेस टेक्नोलॉजी की मजबूत समझ देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. इसमें कुल 21 मॉड्यूल और 365 लेसन शामिल हैं, जिनके माध्यम से प्रतिभागियों को सैटेलाइट, स्पेस मिशन और वैज्ञानिक सिद्धांतों की जानकारी सरल और व्यवस्थित तरीके से दी जाती है. इसके साथ ही छात्रों को सैटेलाइट डिजाइन करने और उसे विकसित करने की शुरुआती तकनीक भी सिखाई जाएगी, जिससे उन्हें थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल अनुभव भी प्राप्त होगा.

दिल्ली में होगा प्रैक्टिकल सैटेलाइट निर्माण

कार्यक्रम के तहत चयनित सभी छात्र 23 अगस्त को दिल्ली पहुंचेंगे. यहां वे विशेषज्ञों की निगरानी में सैटेलाइट बनाने की प्रैक्टिकल गतिविधियों में हिस्सा लेंगे. यह अनुभव छात्रों को वास्तविक स्पेस प्रोजेक्ट्स पर काम करने की समझ विकसित करने में मदद करेगा.

#WATCH | Raipur, Chhattisgarh: Mahima Rajput, a 10th-class student, is selected for the international space Mission ‘ShakthiSAT’ from India. Students from 108 countries will participate. Mahima Rajput says, “I am selected for the Mission ‘ShakthiSAT’, which my principal told my… pic.twitter.com/KOemeBd8YC — ANI (@ANI) June 25, 2026

अक्टूबर में लॉन्च हो सकते हैं मिशन के सैटेलाइट

ShakthiSAT मिशन के तहत तैयार किए जा रहे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने की योजना भी बनाई गई है. कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी के अनुसार, एक सैटेलाइट को चंद्रमा की सतह तक पहुंचाने और दूसरे को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है. इस महत्वाकांक्षी मिशन का संभावित लॉन्च अक्टूबर में प्रस्तावित है.

युवाओं में बढ़ेगी वैज्ञानिक सोच और वैश्विक सहयोग

ShakthiSAT केवल एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं, बल्कि भविष्य के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को तैयार करने की एक महत्वपूर्ण पहल है. इस कार्यक्रम के माध्यम से अलग-अलग देशों के छात्र एक-दूसरे के साथ मिलकर सीखते हैं, टीमवर्क विकसित करते हैं और आधुनिक स्पेस टेक्नोलॉजी को करीब से समझते हैं. महिमा राजपूत जैसी युवा प्रतिभाओं की सफलता देश के अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकती है.

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