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Study Abroad FOMO: 2.5 लाख सैलरी की नौकरी के बावजूद क्यों विदेश भाग रहे युवा? IIM Alumnus की पोस्ट ने छेड़ी बहस

Study Abroad FOMO: विदेश में पढ़ाई का बढ़ता ट्रेंड अब FOMO की बहस से जुड़ गया है. IIM alumnus Ankit Kedia ने बताया कि अच्छी नौकरी के बावजूद युवा दूसरों से प्रभावित हो रहे हैं.

By: Munna Verma | Published: August 10, 2026 10:46:22 PM IST

Study Abroad FOMO: 2.5 लाख कमाने वाले प्रोफेशनल की कहानी ने उठाए सवाल
Study Abroad FOMO: 2.5 लाख कमाने वाले प्रोफेशनल की कहानी ने उठाए सवाल


Study Abroad FOMO: आज के दौर में विदेश जाकर पढ़ाई करना कई भारतीय युवाओं के लिए बड़े करियर सपने का हिस्सा बन चुका है. लेकिन क्या हर किसी के लिए विदेश की डिग्री जरूरी है? IIM alumnus और investor Ankit Kedia की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इसी सवाल को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है.

केडिया ने X पर एक अनुभव साझा करते हुए बताया कि बेंगलुरु का एक प्रोफेशनल विदेश में MBA करने को लेकर उनसे सलाह लेने पहुंचा. दिलचस्प बात यह थी कि वह पहले से करीब 2.5 लाख मासिक इन-हैंड कमा रहा था. इसके बावजूद अपने पुराने दोस्तों और क्लासमेट्स को विदेश जाते देखकर उसे लगा कि कहीं वह पीछे तो नहीं छूट रहा.

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क्या विदेश की पढ़ाई बन गई है FOMO का हिस्सा?

केडिया के मुताबिक, सोशल मीडिया पर विदेश में पढ़ाई और इंटरनेशनल करियर की चमकदार तस्वीरें देखकर युवा कई बार अपने फैसलों की तुलना दूसरों से करने लगते हैं. किसी दोस्त ने विदेश में MBA किया, किसी ने विदेशी कंपनी में नौकरी पाई, तो ऐसा महसूस हो सकता है कि अब यही अगला कदम होना चाहिए.

लेकिन हर करियर का रास्ता अलग होता है. किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सही साबित हुआ फैसला जरूरी नहीं कि आपके लिए भी उतना ही फायदेमंद हो.

MBA Abroad से पहले आर्थिक गणित समझना जरूरी

विदेश में पढ़ाई का फैसला केवल कॉलेज की रैंकिंग या वहां की लाइफस्टाइल देखकर नहीं किया जा सकता. Tuition Fee, रहने का खर्च, वीजा, यात्रा और दूसरे खर्च मिलकर कुल लागत काफी बढ़ा सकते हैं. केडिया ने अपनी पोस्ट में ऐसे मामलों का भी जिक्र किया जहां छात्रों ने विदेश की पढ़ाई के लिए बड़े एजुकेशन लोन लिए, लेकिन बाद में उन्हें अपेक्षित नौकरी या जीवनशैली नहीं मिली. कुछ मामलों में छात्रों को संघर्ष के बाद भारत लौटना पड़ा.

यही वजह है कि विदेश जाने से पहले Return on Investment (ROI), संभावित सैलरी, नौकरी का बाजार, लोन की EMI और करियर के वास्तविक अवसरों का आकलन करना जरूरी है.

क्या विदेश जाना हमेशा गलत फैसला है?

ऐसा बिल्कुल नहीं है. सोशल मीडिया पर हुई चर्चा में कुछ यूजर्स ने यह भी तर्क दिया कि विदेश में पढ़ाई या काम को केवल कमाई के नजरिए से देखना सही नहीं है. बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग संस्कृति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के नए अनुभव भी किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं. एक यूजर ने विदेश में मैनेजमेंट की पढ़ाई के अपने अनुभव का जिक्र करते हुए बताया कि उसे कई प्रतिष्ठित संस्थानों से ऑफर मिले थे और परिवार के सहयोग के साथ करीब ₹1 करोड़ के लोन पर विदेश जाने की तैयारी थी.

फैसला लेने से पहले खुद से पूछें ये सवाल

विदेश में MBA या किसी अन्य डिग्री के लिए आवेदन करने से पहले यह सोचना जरूरी है कि आप वास्तव में क्यों जाना चाहते हैं. क्या वहां की पढ़ाई आपके करियर को जरूरी बढ़त देगी? क्या निवेश की भरपाई संभव है? और अगर अपेक्षित नौकरी नहीं मिली तो क्या आपके पास वैकल्पिक योजना है?

आखिरकार, विदेश जाना न तो सफलता की गारंटी है और न ही गलत फैसला. असली बात यह है कि निर्णय FOMO से नहीं, अपने लक्ष्य, आर्थिक स्थिति और लंबे समय की योजना को ध्यान में रखकर लिया जाए.

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Tags: IIMMBAMBA Abroad
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