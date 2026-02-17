भारतीय स्टूडेंट्स अलर्ट; विदेश में पढ़ाई का सपना हुआ मुश्किल! 2025 में बढ़े स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्शन

Indian Students Visa Rejections: विदेश में पढ़ाई करने का प्लान बना रहे भारतीय स्टूडेंट्स के लिए साल 2025 एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है, क्योंकि खास जगहों पर वीज़ा के कड़े नियमों की वजह से यह प्रोसेस और भी अनिश्चित और मुश्किल हो गया है. शुरुआती संकेत यूनाइटेड स्टेट्स (US) से मिले, जहाँ पॉलिसी अनाउंसमेंट से देश के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए खुलेपन पर सवाल उठे.

ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी दूसरी पॉपुलर जगहों पर भी ऐसे ही कदम उठाए गए. कुल मिलाकर, ये डेवलपमेंट बढ़ी हुई जांच के दौर की ओर इशारा करते हैं, जो गैर-कानूनी इमिग्रेशन, घरों की कमी और लेबर मार्केट के दबाव जैसी घरेलू चिंताओं की वजह से हुआ है.

तेजी से बढ़ रहा है वीज़ा का रिजेक्शन रेट

एजुकेशन फाइनेंस प्लेटफॉर्म ज्ञानधन के COO और को-फाउंडर जैनेश सिन्हा के बताए गए अनुमानों के मुताबिक, US में भारतीय एप्लीकेंट्स के लिए F-1 स्टूडेंट वीज़ा का रिजेक्शन रेट मार्च और मई 2025 के बीच बढ़कर लगभग 27% हो गया.कनाडा में, अगस्त 2025 के एडमिशन के लिए रिजेक्शन रेट कथित तौर पर 74% के करीब पहुँच गया, जो देश के इंटरनेशनल एजुकेशन पॉलिसी साइकिल के सबसे सख्त दौरों में से एक है.

सिन्हा ने कहा, “ये नंबर बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव और डॉक्यूमेंटेशन-इंटेंसिव वीज़ा प्रोसेस को दिखाते हैं,” उन्होंने आगे कहा कि अब एप्लिकेंट्स को सिर्फ़ एकेडमिक मेरिट के आधार पर ही नहीं, बल्कि फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी और पढ़ाई के बाद के इरादे के आधार पर भी आंका जा रहा है.

रिजेक्शन रेट क्यों बढ़ रहे है?

वीज़ा रिजेक्शन में बढ़ोतरी काफी हद तक कम्प्लायंस से जुड़े मामलों से जुड़ी है.अलग-अलग देशों के अधिकारियों ने नकली या वेरिफाई न किए जा सकने वाले ऑफर लेटर, कम या अलग-अलग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन, और पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने देश लौटने के इरादे के कमज़ोर सबूत को फ्लैग किया है. साथ ही, कई देशों ने इंटरनेशनल स्टूडेंट के आने पर कैप लगा दी है.एप्लीकेशन की संख्या ज़्यादा रहने के कारण, नकली या खराब तरीके से तैयार किए गए मामलों को फिल्टर करने के लिए स्क्रूटनी तेज़ हो गई है, जिससे छोटी-मोटी डॉक्यूमेंटेशन की गलतियाँ भी महंगी हो गई हैं.

वीज़ा पॉलिसी में क्या बदला?

स्टूडेंट्स को अब देश के हिसाब से पॉलिसी में होने वाले बदलावों पर पहले से कहीं ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है.उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया ने स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेंट्स के लिए मिनिमम सेविंग्स की ज़रूरत को बढ़ाकर AU$29,710 (लगभग Rs. 18 लाख) कर दिया है, जो नेशनल मिनिमम वेज का 75% है—जो पहले के लिमिट से लगभग 17% ज़्यादा है.

US में, स्क्रूटनी अब एकेडमिक क्रेडेंशियल्स से आगे बढ़कर फंडिंग सोर्स, सोशल मीडिया एक्टिविटी और पढ़ाई के बाद के प्लान की क्लैरिटी को भी शामिल कर लिया गया है.एप्लीकेंट्स से उम्मीद की जाती है कि वे साफ तौर पर दिखाएं कि उनका चुना हुआ प्रोग्राम उनके लॉन्ग-टर्म करियर गोल्स से कैसे मैच करता है.

कनाडा ने कम्प्लायंस चेक को और कड़ा कर दिया है, जिसमें अप्रूवल देने से पहले फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और फंड सोर्स की बारीकी से जांच और वेरिफिकेशन किया जाता है.

एजुकेशन लोन पर असर

वीज़ा के कड़े नियमों ने विदेश में पढ़ाई में दिलचस्पी को पूरी तरह से कम नहीं किया है.पिछली तिमाही में इंटरनेशनल पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन डिस्बर्सल में लगभग 8% की गिरावट आई, जबकि लोन एप्लीकेशन की संख्या बढ़ी है.इससे पता चलता है कि स्टूडेंट्स अपने सपनों को पूरी तरह छोड़ने के बजाय प्लान में देरी कर रहे हैं या दूसरी जगहों की तलाश कर रहे हैं.

स्टूडेंट्स को क्या अलग करना चाहिए

एक्सपर्ट्स का कहना है कि तैयारी और कंसिस्टेंसी अब बहुत ज़रूरी हैं.एकेडमिक रिकॉर्ड पूरे होने चाहिए, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ ट्रांसलेट होने चाहिए, और स्टेटमेंट ऑफ़ पर्पस में किए गए क्लेम के साथ अलाइन होने चाहिए.फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में फंड सोर्स, इनकम प्रूफ और लोन डिटेल्स साफ तौर पर बताई जानी चाहिए.

सिन्हा ने कहा, “अगर एजुकेशन लोन शामिल है, तो स्टूडेंट्स को पढ़ाई के बाद की EMI और भारत में रियलिस्टिक जॉब रोल के बारे में साफ होना चाहिए जो रीपेमेंट में सपोर्ट कर सकें.”

पारंपरिक जगहों से आगे देखें

हालांकि US, UK और ऑस्ट्रेलिया भारतीय स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस रिस्की हो गया है.स्टूडेंट्स को सलाह दी जा रही है कि वे कम से कम एक दूसरा ऑप्शन रखें, अगर बैकअप के तौर पर नहीं तो प्राइमरी प्लान के तौर पर. कई यूरोपियन और एशिया-पैसिफिक देशों में दिलचस्पी बढ़ रही है, जहां वीज़ा प्रोसेसिंग ज़्यादा आसान है.एडिक्टेबल और एजुकेशन कॉस्ट काफी हद तक कंट्रोल में हैं.

आगे का रास्ता

वीज़ा रिजेक्शन में बढ़ोतरी यह दिखाती है कि ग्लोबल एजुकेशन पाथवे को कैसे प्लान करने की ज़रूरत है, इसमें एक बड़ा बदलाव आया है.जैसा कि सिन्हा बताते हैं, मज़बूत डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंशियल क्लैरिटी और डेस्टिनेशन डाइवर्सिफिकेशन अब ऑप्शनल नहीं हैं. 2026 में विदेश में पढ़ाई करने का लक्ष्य रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए जल्दी शुरू करना, जानकारी रखना और फ्लेक्सिबल रहना ज़रूरी होगा.

Shreyas Mishra JEE Topper 2026: कौन है दिल्ली के श्रेयस मिश्रा, जिन्होंने JEE Main 2026 में किया टॉप, जानें अन्य के नाम…!