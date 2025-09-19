Hungary Scholarship: विदेश में पढ़ाई की चाह रखने वाले छात्र-छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी! इस देश में मिलेंगे 22000 रुपये, जानिए पूरा प्रोसेस

Stipendium Hungaricum Scholarship: अगर आपको पता चले कि विदेश का एक देश आपकी पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाने के साथ-साथ आपको हर महीने 22000 का स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करेगा. तो ये कोई सपना नहीं है बल्कि ये हकीकत है. यूरोप का एक देश है जो विदेशी छात्रों को मुफ्त पढ़ाई के साथ हर महीने पैसे भी देता है. तो आइए जानते हैं कि आप इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?

यूरोप के हंगरी देश में सरकार की ओर से छात्रों के लिए फ्री पढ़ाई की सुविधा शुरु की गई है. स्टाइपेंडियम हंगरिकम स्कॉलरशिप के जरिए दूसरे देश से आए बच्चे निशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं और साथ ही हर महीने 22000 रुपए की स्कॉलरशिप भी पा सकते हैं. इसके लिए क्या नियम है? किन लोगों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी, इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं.

आवेदन करने से पहले जान लें ये जरूरी नियम

आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए.

किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जरूर चेक करें

छात्र के लिए मेडिकल इंश्योरेंस की भी सुविधा है.

स्टाइपेंडियम हंगरिकम स्कॉलरशिप पाने के लिए कैसे करें आवेदन?