Hungary Scholarship: विदेश में पढ़ाई की चाह रखने वाले छात्र-छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी! इस देश में मिलेंगे 22000 रुपये, जानिए पूरा प्रोसेस

Hungary Scholarship: अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से एक हैं जो विदेश जाकर पढ़ाई करने की चाह रखते हैं, तो यूरोपीय का एक देश मुफ्त में पढ़ने का मौका दे रहा है. साथ ही हर महीने छात्रों को 22000 रुपए का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा. तो आइए जानते हैं कि क्या है पूरा प्रोसेस?

By: Shivi Bajpai | Published: September 19, 2025 3:18:25 PM IST

Stipendium Hungaricum Scholarship: अगर आपको पता चले कि विदेश का एक देश आपकी पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाने के साथ-साथ आपको हर महीने 22000 का स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करेगा. तो ये कोई सपना नहीं है बल्कि ये हकीकत है. यूरोप का एक देश है जो विदेशी छात्रों को मुफ्त पढ़ाई के साथ हर महीने पैसे भी देता है. तो आइए जानते हैं कि आप इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?

यूरोप के हंगरी देश में सरकार की ओर से छात्रों के लिए फ्री पढ़ाई की सुविधा शुरु की गई है. स्टाइपेंडियम हंगरिकम स्कॉलरशिप के जरिए दूसरे देश से आए बच्चे निशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं और साथ ही हर महीने 22000 रुपए की स्कॉलरशिप भी पा सकते हैं. इसके लिए क्या नियम है? किन लोगों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी, इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं.

आवेदन करने से पहले जान लें ये जरूरी नियम 

आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए.

किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जरूर चेक करें

छात्र के लिए मेडिकल इंश्योरेंस की भी सुविधा है.

स्टाइपेंडियम हंगरिकम स्कॉलरशिप पाने के लिए कैसे करें आवेदन?

  • इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट stipendiumhungaricum.hu पर जाएं.
    वहां आपको ऑनलाइन आवेदन का लिंक दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप स्टाइपेंडियम हंगरिकम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
  • आवेदन प्रक्रिया के दौरान आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे, जैसे – पासपोर्ट की प्रति, मोटिवेशन लेटर, शैक्षणिक ट्रांसक्रिप्ट और भाषा परीक्षा के अंकपत्र.
  • इसके साथ ही, संबंधित सेंडिंग पार्टनर के पास भी आवेदन करना जरूरी है, ताकि आपकी स्कॉलरशिप प्रक्रिया पूरी तरह से मान्य हो सके.

