SSC MTS-Havaldar Exam 2025: लाखों उम्मीदवार एडमिट कार्ड के इंतजार में, जानें ताज़ा अपडेट

SSC MTS Havaldar Admit Card 2025: स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) द्वारा आयोजित मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) और हवलदार परीक्षा 2025 की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. परीक्षा 20 सितंबर से आयोजित की जानी है और लाखों अभ्यर्थी बेसब्री से अपने एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं. हर साल की तरह इस बार भी एसएससी परीक्षा से कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करेगा, लेकिन उम्मीदवारों की निगाहें लगातार आधिकारिक वेबसाइट पर टिकी हुई हैं. एडमिट कार्ड जारी होते ही उम्मीदवार परीक्षा शहर, केंद्र और टाइमिंग से जुड़ी पूरी जानकारी देख सकेंगे.

परीक्षा तिथियां

परीक्षा अवधि: 20 सितंबर से 24 अक्टूबर 2025 के बीच.

एमटीएस और हवलदार दोनों पदों के लिए कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) होगी.

एडमिट कार्ड की स्थिति और अपडेट

एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं हुआ है. SSC ने आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक किया है कि एडमिट कार्ड “जल्द जारी” किया जाएगा.

सामान्य प्रैक्टिस के अनुसार, एडमिट कार्ड परीक्षा से 2-3 दिन पहले SSC की आधिकारिक वेबसाइट (ssc.gov.in) पर अपलोड होगा.

अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर SSC की वेबसाइट और क्षेत्रीय पोर्टल की जांच करते रहें, ताकि किसी भी अपडेट या सेंटर-सूचना से चूक न हो.

एडमिट कार्ड में रहने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां:

एडमिट कार्ड जारी होने पर इस तरह की जानकारियाँ शामिल होंगी, जिन्हें डाउनलोड करने के बाद तुरंत जांचना चाहिए:

उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर

जन्मतिथि, माता/पिता का नाम, श्रेणी, फोटो और हस्ताक्षर

परीक्षा तिथि, समय, रिपोर्टिंग समय और परीक्षा केंद्र का पता

परीक्षा से सम्बंधित निर्देश (जैसे परीक्षा हॉल में क्या ले जाना है, क्या नहीं)

अभ्यर्थियों के लिए सुझाव

ssc.gov.in वेबसाइट नियमित देखें. परीक्षा से कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड लिंक एक्टिव होगा.

लॉगिन क्रेडेंशियल्स (रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, जन्मतिथि/पासवर्ड) हाथ में तैयार रखें.

एडमिट कार्ड प्रिंट करवाएँ और वैलिड फोटो-आइड के साथ रखें – ये परीक्षा में प्रवेश के लिए अनिवार्य है.

आओ परीक्षा हॉल पहुंचने का समय-सीमा जरूर देखें; रिपोर्टिंग समय और प्रवेश नियमों को ध्यान से पढ़ें.

किसी भी त्रुटि (नाम, कॉपी फोटो आदि) मिलते ही SSC क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें.