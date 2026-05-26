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SSC GD पेपरलीक मामले में छात्रों का फूटा गुस्सा, मुजफ्फरपुर से कानपुर और प्रयागराज में हंगामा, वीडियो वायरल

SSC GD Paper Leak: उत्तर प्रदेश और बिहार के कई परीक्षा केंद्रों पर छात्रों ने काफी तोड़फोड़ की है. कहा जा रहा है कि SSC GD का पेपर कैंसिल होने के बाद छात्रों का गुस्सा फूटा और उन्होंने तोड़फोड़ के साथ ही प्रदर्शन भी किया.

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 26, 2026 12:46:15 PM IST

SSC GD का पेपर कैंसिल होने पर हंगामा
SSC GD का पेपर कैंसिल होने पर हंगामा


SSC GD Paper Leak: उत्तर प्रदेश और बिहार में SSC GD का पेपर कैंसिल हो जाने के बाद छात्रों में हंगामा देखने को मिला है. जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कानपुर के साथ ही गोरखपुर, प्रयागराज और बिहार के मुजफ्फरपुर समेत कई जगहों पर परीक्षा रद्द कर दी गई. इसके बाद छात्रों में नाराजगी देखने को मिली है और उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर जमकर तोड़फोड़ की. कहा जा रहा है कि कुछ केंद्रों पर परीक्षा अव्यवस्था और क्षमता से अधिक छात्रों को बुलाए जाने के कारण SSC GD परीक्षा रद्द की गई है. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि SSC GD का पेपर लीक हुआ है, जिसके कारण छात्रों ने परीक्षा केंद्रों पर जमकर तोड़फोड़ की.

जमकर वायरल हो रहे वीडियो

सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि छात्र परीक्षा केंद्रों पर तोड़फोड़ कर रहे हैं. उन्होंने सड़क पर एसएससी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया. छात्रों ने इस दौरान आरोप लगाए कि परीक्षा केंद्रों पर जितने छात्रों के लिए व्यवस्था की गई थी, उससे ज्यादा एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए थे. इसके अलावा पहली पाली के पेपर के बाद दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई.

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छात्रों ने क्यों किया हंगामा?

  • मुजफ्फरपुर के बीबी कॉलेज में पहली पाली  की परीक्षा के बाद दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया गया. 
  • कानपुर के महाराजगंज में 400 छात्रों के बैठने की  क्षमता थी. वहां पर 819 छात्रों के लिए प्रवेश पत्र जारी किए गए.
  • कानपुर में एक सेंटर पर छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा के समय से पहले ही पेपर बांटा गया.
  • इसके अलावा कुछ सेंटर पर ऑनलाइन परीक्षा में ‘रिमोट एक्सेस’ के जरिए नकल कराने का आरोप भी लगा है. 


छात्रों को हो रही परेशानी

छात्रों का कहना है कि वे लंबे समय तक परीक्षा की तैयारी करते हैं. इसके बाद  पेपर लीक हो जाता है या परीक्षा रद्द कर दी जाती है. इस बार वे दूर-दराज से परीक्षा देने के लिए आए थे. उन्होंने जी जान से परीक्षा की तैयारी की. इसके बाद वे जब परीक्षा देने आए, तो परीक्षा रद्द हो गई. उनका समय और पैसा सब बर्बाद हुआ है.

ये भी पढ़ें: CBSE की बड़ी गलती! वेदांत को भेज दी किसी और की कॉपी, अब मिलेगी फिजिक्स में सही मार्किंग

Tags: Paper LeakSSC GD Paper Cancel
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