SSC GD पेपरलीक मामले में छात्रों का फूटा गुस्सा, मुजफ्फरपुर से कानपुर और प्रयागराज में हंगामा, वीडियो वायरल

SSC GD Paper Leak: उत्तर प्रदेश और बिहार में SSC GD का पेपर कैंसिल हो जाने के बाद छात्रों में हंगामा देखने को मिला है. जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कानपुर के साथ ही गोरखपुर, प्रयागराज और बिहार के मुजफ्फरपुर समेत कई जगहों पर परीक्षा रद्द कर दी गई. इसके बाद छात्रों में नाराजगी देखने को मिली है और उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर जमकर तोड़फोड़ की. कहा जा रहा है कि कुछ केंद्रों पर परीक्षा अव्यवस्था और क्षमता से अधिक छात्रों को बुलाए जाने के कारण SSC GD परीक्षा रद्द की गई है. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि SSC GD का पेपर लीक हुआ है, जिसके कारण छात्रों ने परीक्षा केंद्रों पर जमकर तोड़फोड़ की.

जमकर वायरल हो रहे वीडियो

सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि छात्र परीक्षा केंद्रों पर तोड़फोड़ कर रहे हैं. उन्होंने सड़क पर एसएससी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया. छात्रों ने इस दौरान आरोप लगाए कि परीक्षा केंद्रों पर जितने छात्रों के लिए व्यवस्था की गई थी, उससे ज्यादा एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए थे. इसके अलावा पहली पाली के पेपर के बाद दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई.

यूपी: गोरखपुर में SSC GD परीक्षा में अव्यवस्था पर अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए। परीक्षा केंद्र पर 250 अभ्यर्थियों को बुलाया जाना था, मगर बुलाया गया 500 को। पुलिस की ओर से मोर्चा संभालने के बाद मामला शांत हुआ। pic.twitter.com/qocsn8oJZW — Shahnawaz(News24) (@Shahnawazreport) May 26, 2026

छात्रों ने क्यों किया हंगामा?

मुजफ्फरपुर के बीबी कॉलेज में पहली पाली की परीक्षा के बाद दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया गया.

कानपुर के महाराजगंज में 400 छात्रों के बैठने की क्षमता थी. वहां पर 819 छात्रों के लिए प्रवेश पत्र जारी किए गए.

कानपुर में एक सेंटर पर छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा के समय से पहले ही पेपर बांटा गया.

इसके अलावा कुछ सेंटर पर ऑनलाइन परीक्षा में ‘रिमोट एक्सेस’ के जरिए नकल कराने का आरोप भी लगा है.

Chaos, furniture vandalism at SSC GD exam Chaos erupted at an SSC GD exam centre in UP after admit cards were issued to twice the capacity of the candidates. Angry candidates vandalised furniture and stole laptops. pic.twitter.com/RxuXwEaXu6 — Siraj Noorani (@sirajnoorani) May 26, 2026





छात्रों को हो रही परेशानी

छात्रों का कहना है कि वे लंबे समय तक परीक्षा की तैयारी करते हैं. इसके बाद पेपर लीक हो जाता है या परीक्षा रद्द कर दी जाती है. इस बार वे दूर-दराज से परीक्षा देने के लिए आए थे. उन्होंने जी जान से परीक्षा की तैयारी की. इसके बाद वे जब परीक्षा देने आए, तो परीक्षा रद्द हो गई. उनका समय और पैसा सब बर्बाद हुआ है.

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