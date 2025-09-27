SSC CHSL अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी! अक्तूबर में होगी परीक्षा, MTS कैंडिडेट्स को इंतज़ार…
SSC CHSL Exam 2025: कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी आगामी परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है. जानिये पूरी अपडेट.

By: Mohammad Nematullah | Published: September 27, 2025 12:39:17 PM IST

SSC CHSL Tier 1 Exam Date: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने आगामी भर्ती परीक्षाओं के बारे में उम्मीदवारों को सूचित करते हुए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है. इसके के अनुसार CHSL टियर-1 (CHSL Tier 1) परीक्षा अक्टूबर 2025 के चौथे सप्ताह में शुरू होगी. हालांकि परीक्षा की सटीक तिथियों की घोषणा अभी नहीं की गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी ताजा अपडेट के लिए SSC की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहे.

एमटीएस, जेई, सीपीओ की परीक्षा तिथियां भी जल्द घोषित होंगी (MTS, JE, CPO exam dates will also be announced soon)

अधिसूचना में कहा गया है  CHSL टियर 1 परीक्षा अक्टूबर के चौथे सप्ताह में शुरू होगी. इसके बाद SI CPO (SI CPO 2025), JEE (JE) और MTS परीक्षाएं होंगी. इन परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा जल्द ही की जाएगी.

SSC CHSL Admit Card: कब जारी होगा प्रवेश पत्र?

SSC परीक्षा से 2-3 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करता है. इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को उनके आवंटित परीक्षा शहर की सूचना देने के लिए एक शहर सूचना पर्ची पहले ही जारी कर दी जाएगी.

सीजीएल परीक्षा समाप्त

आयोग ने हाल ही में सीजीएल टियर-1 परीक्षा आयोजित की थी, जो अब समाप्त हो गई है. 28 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था. जिनमें से केवल 13.5 लाख ही परीक्षा में शामिल हुए. येे परीक्षा 15 दिनों (मुंबई के एक केंद्र में आग लगने के कारण एक शिफ्ट को छोड़कर) में 255 केंद्रों, 126 शहरों और 45 पालियों में आयोजित की गई थी.

एसएससी (SSC) ने बताया कि उम्मीदवारों से प्राप्त 18920 फीडबैक की समीक्षा की गई. कुछ उम्मीदवारों ने तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायत की. जिनकी डिजिटल रिकॉर्ड के ज़रिए पुष्टि की गई. प्रभावित उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया गया और परीक्षा तिथि में बदलाव के अनुरोधों को भी स्वीकार किया गया. एसएससी ने ये भी कहा कि भविष्य में केंद्रों का चयन करते समय उम्मीदवारों द्वारा बताई गई संचालन और स्थल संबंधी समस्याओं पर विचार किया जाएगा.

