Home > शिक्षा > SSC CGL vs CHSL: सैलरी और ग्रोथ में कौन है आगे; क्या रहेगा सही ऑप्शन?

SSC CGL vs CHSL: सैलरी और ग्रोथ में कौन है आगे; क्या रहेगा सही ऑप्शन?

SSC CGL vs SSC CHSL: SSC CGL के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य है, जबकि SSC CHSL 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए होता है. CGL के जरिए इंस्पेक्टर, ऑडिटर और ऑफिसर लेवल की पोस्ट मिलती हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 22, 2026 7:35:16 PM IST

SSC CGL बनाम SSC CHSL वेतन तुलना
SSC CGL बनाम SSC CHSL वेतन तुलना


SSC CGL vs CHSL Salary Comparison: भारत में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए SSC CGL और SSC CHSL दो सबसे लोकप्रिय परीक्षाएं हैं. दोनों के माध्यम से सरकारी विभागों में नौकरी मिलती है, लेकिन सैलरी, पद और ग्रोथ के मामले में काफी अंतर होता है.

You Might Be Interested In

योग्यता और पदों में अंतर

SSC CGL के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य है, जबकि SSC CHSL 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए होता है. CGL के जरिए इंस्पेक्टर, ऑडिटर और ऑफिसर लेवल की पोस्ट मिलती हैं, वहीं CHSL में LDC, DEO और क्लर्क जैसी एंट्री-लेवल नौकरियां मिलती हैं. इसलिए CGL का स्तर और जिम्मेदारी ज्यादा होती है.

सैलरी और भत्ते

सैलरी के मामले में SSC CGL साफ तौर पर आगे है. CGL में शुरुआती सैलरी लगभग ₹44,000 से ₹70,000 तक हो सकती है (पोस्ट के अनुसार), जबकि CHSL में यह ₹25,000 से ₹40,000 के बीच रहती है. CGL में ग्रेड पे और अलाउंस भी ज्यादा होते हैं, जिससे कुल इनकम बेहतर बनती है.

You Might Be Interested In

प्रमोशन और ग्रोथ

कैरियर ग्रोथ की बात करें तो SSC CGL में प्रमोशन के ज्यादा अवसर मिलते हैं. आप इंस्पेक्टर से सीनियर ऑफिसर तक पहुंच सकते हैं. वहीं CHSL में प्रमोशन धीमा होता है और क्लर्क से असिस्टेंट तक पहुंचने में समय लगता है. इसलिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए CGL बेहतर माना जाता है.

वर्क-लाइफ बैलेंस

SSC CHSL की नौकरियों में वर्कलोड कम होता है और फिक्स्ड टाइमिंग रहती है, जिससे वर्क-लाइफ बैलेंस बेहतर होता है. वहीं CGL की कुछ पोस्ट्स (जैसे इंस्पेक्टर) में फील्ड वर्क और ज्यादा जिम्मेदारी होती है, जिससे काम का दबाव बढ़ सकता है.

 कौन है बेहतर?

अगर आप बेहतर सैलरी, तेज प्रमोशन और उच्च पद चाहते हैं, तो SSC CGL आपके लिए बेहतर विकल्प है. लेकिन अगर आप कम दबाव, स्थिर नौकरी और अच्छा वर्क-लाइफ बैलेंस चाहते हैं, तो SSC CHSL भी अच्छा विकल्प है. अंततः चुनाव आपकी योग्यता और करियर प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है.

KVS age limit: केन्द्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं बच्चे का एडमिशन, जानें एज लिमिट से लेकर सबकुछ

You Might Be Interested In
Tags: Government Jobs IndiaSSC CGL salarySSC CGL vs CHSLSSC CHSL salarySSC jobs comparison
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

उल्टी चप्पल क्यों मानी जाती है अशुभ? जानिए इसके पीछे...

March 22, 2026

हफ्ते में बस एक बार करें ये एक्सरसाइज, याददाश्त बनेगी...

March 22, 2026

दुनिया का सबसे भारी हाथी कितने वजन का है?

March 22, 2026

सौफ का पानी पीने के अद्भुत फायदे, जानें सेहत और...

March 21, 2026

सुबह-सुबह पानी पीने से बढ़ता है प्रेशर? जानें कितनी सच...

March 21, 2026

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए कुट्टू का आटा?

March 21, 2026
SSC CGL vs CHSL: सैलरी और ग्रोथ में कौन है आगे; क्या रहेगा सही ऑप्शन?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

SSC CGL vs CHSL: सैलरी और ग्रोथ में कौन है आगे; क्या रहेगा सही ऑप्शन?
SSC CGL vs CHSL: सैलरी और ग्रोथ में कौन है आगे; क्या रहेगा सही ऑप्शन?
SSC CGL vs CHSL: सैलरी और ग्रोथ में कौन है आगे; क्या रहेगा सही ऑप्शन?
SSC CGL vs CHSL: सैलरी और ग्रोथ में कौन है आगे; क्या रहेगा सही ऑप्शन?