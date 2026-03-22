SSC CGL vs CHSL: सैलरी और ग्रोथ में कौन है आगे; क्या रहेगा सही ऑप्शन?

SSC CGL vs CHSL Salary Comparison: भारत में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए SSC CGL और SSC CHSL दो सबसे लोकप्रिय परीक्षाएं हैं. दोनों के माध्यम से सरकारी विभागों में नौकरी मिलती है, लेकिन सैलरी, पद और ग्रोथ के मामले में काफी अंतर होता है.

योग्यता और पदों में अंतर

SSC CGL के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य है, जबकि SSC CHSL 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए होता है. CGL के जरिए इंस्पेक्टर, ऑडिटर और ऑफिसर लेवल की पोस्ट मिलती हैं, वहीं CHSL में LDC, DEO और क्लर्क जैसी एंट्री-लेवल नौकरियां मिलती हैं. इसलिए CGL का स्तर और जिम्मेदारी ज्यादा होती है.

सैलरी और भत्ते

सैलरी के मामले में SSC CGL साफ तौर पर आगे है. CGL में शुरुआती सैलरी लगभग ₹44,000 से ₹70,000 तक हो सकती है (पोस्ट के अनुसार), जबकि CHSL में यह ₹25,000 से ₹40,000 के बीच रहती है. CGL में ग्रेड पे और अलाउंस भी ज्यादा होते हैं, जिससे कुल इनकम बेहतर बनती है.

प्रमोशन और ग्रोथ

कैरियर ग्रोथ की बात करें तो SSC CGL में प्रमोशन के ज्यादा अवसर मिलते हैं. आप इंस्पेक्टर से सीनियर ऑफिसर तक पहुंच सकते हैं. वहीं CHSL में प्रमोशन धीमा होता है और क्लर्क से असिस्टेंट तक पहुंचने में समय लगता है. इसलिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए CGL बेहतर माना जाता है.

वर्क-लाइफ बैलेंस

SSC CHSL की नौकरियों में वर्कलोड कम होता है और फिक्स्ड टाइमिंग रहती है, जिससे वर्क-लाइफ बैलेंस बेहतर होता है. वहीं CGL की कुछ पोस्ट्स (जैसे इंस्पेक्टर) में फील्ड वर्क और ज्यादा जिम्मेदारी होती है, जिससे काम का दबाव बढ़ सकता है.

कौन है बेहतर?

अगर आप बेहतर सैलरी, तेज प्रमोशन और उच्च पद चाहते हैं, तो SSC CGL आपके लिए बेहतर विकल्प है. लेकिन अगर आप कम दबाव, स्थिर नौकरी और अच्छा वर्क-लाइफ बैलेंस चाहते हैं, तो SSC CHSL भी अच्छा विकल्प है. अंततः चुनाव आपकी योग्यता और करियर प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है.

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