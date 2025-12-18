SSC CGL टियर 1 रिजल्ट 2025 घोषित, डायरेक्ट लिंक से पीडीएफ डाउनलोड करें, कटऑफ भी देखें

SSC CGL Result 2025 OUT: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने CGL भर्ती परीक्षा का टियर 1 रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर देख सकते है. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों में काफी उत्साह है.

इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 9 जून 2025 को शुरू हुई थी. उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 4 जुलाई, 2025 तक का समय दिया गया था. परीक्षा 12 सितंबर से 26 सितंबर, 2025 तक आयोजित की गई थी. अब परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए गए है.

SSC CGL टियर 1 रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर, SSC CGL टियर 1 रिजल्ट 2025 से संबंधित लिंक ढूंढें और उस पर क्लिक करें.

एक नया पेज खुलेगा, जहां रिजल्ट एक PDF फाइल में उपलब्ध होगा.

PDF डाउनलोड करें और अपना रोल नंबर खोजें.

रिजल्ट का प्रिंटआउट लें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें.

SSC CGL भर्ती के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 14,582 खाली पदों को भरा जाएगा. टियर 1 परीक्षा केवल क्वालिफाइंग नेचर की है, लेकिन उम्मीदवारों को टियर 1 में उनके प्रदर्शन के आधार पर टियर 2 परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है. टियर 1 में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए अगला चरण टियर 2 परीक्षा होगी.

कुल 1.3 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने यह परीक्षा पास की है. टियर 1 परीक्षा में चुने गए उम्मीदवार टियर 2 परीक्षा में शामिल होंगे. SSC CGL परीक्षा के नतीजों के साथ कट-ऑफ लिस्ट भी जारी कर दी गई है.