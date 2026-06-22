SSC CGL Requirement  2026 Last Date: 12256 पदों पर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख; जानें पूरी डिटेल

SSC CGL Requirement 2026 Last Date: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) आज, 22 जून, 2026 को रात 11 बजे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) एग्जाम 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो बंद कर देगा. यह एग्जाम मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट और सरकारी ऑफिस में करीब 12,256 वैकेंसी भरने के लिए होता है. कैंडिडेट आज रात 11 बजे तक ऑफिशियल SSC पोर्टल के ज़रिए ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर लॉग इन करके अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन विंडो 22 जून को बंद हो जाएगी, लेकिन एप्लिकेंट 23 जून, 2026 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस भर सकेंगे.

इस रिक्रूटमेंट ड्राइव का मकसद सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में 12,256 वैकेंसी भरना है. कमीशन ने उन कैंडिडेट्स के लिए एक करेक्शन फैसिलिटी भी अनाउंस की है जो अपने सबमिट किए गए एप्लीकेशन में डिटेल्स बदलना चाहते हैं. करेक्शन विंडो 29 जून से 1 जुलाई, 2026 तक खुली रहेगी. SSC ने एप्लिकेंट्स से कहा है कि वे अपने फॉर्म जमा करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें. कैंडिडेट्स को यह पक्का करना होगा कि वे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और दूसरी रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट्स सहित सभी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को पूरा करते हैं. वेरिफिकेशन के दौरान कोई भी गड़बड़ी मिलने पर बाद में कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है.

SSC CGL 2026 एग्जाम रजिस्ट्रेशन: अप्लाई करने के स्टेप्स