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SSC CGL Requirement  2026 Last Date: 12256 पदों पर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख; जानें पूरी डिटेल

SSC CGL Requirement  2026 Last Date: SSC CGL 2026 एप्लीकेशन की डेडलाइन आज, 22 जून को खत्म हो रही है ऐसे में जो ग्रेजुएट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स चाहते हैं, उनके पास अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए बस कुछ ही घंटे बचे हैं. इस रिक्रूटमेंट ड्राइव से अलग-अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में करीब 12,256 वैकेंसी मिलने की उम्मीद है. SSC ने 29 जून से 1 जुलाई तक एक फॉर्म करेक्शन विंडो भी अनाउंस की है, ताकि एप्लीकेंट अपनी जमा की गई डिटेल्स में बदलाव कर सकें.

By: Divyanshi Singh | Published: June 22, 2026 6:11:31 PM IST

एसएससी सीजीएल भर्ती 2026 की आखिरी तारीख
एसएससी सीजीएल भर्ती 2026 की आखिरी तारीख


SSC CGL Requirement  2026 Last Date:  स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) आज, 22 जून, 2026 को रात 11 बजे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) एग्जाम 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो बंद कर देगा. यह एग्जाम मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट और सरकारी ऑफिस में करीब 12,256 वैकेंसी भरने के लिए होता है. कैंडिडेट आज रात 11 बजे तक ऑफिशियल SSC पोर्टल के ज़रिए ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर लॉग इन करके अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन विंडो 22 जून को बंद हो जाएगी, लेकिन एप्लिकेंट 23 जून, 2026 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस भर सकेंगे.

इस रिक्रूटमेंट ड्राइव का मकसद सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में 12,256 वैकेंसी भरना है. कमीशन ने उन कैंडिडेट्स के लिए एक करेक्शन फैसिलिटी भी अनाउंस की है जो अपने सबमिट किए गए एप्लीकेशन में डिटेल्स बदलना चाहते हैं. करेक्शन विंडो 29 जून से 1 जुलाई, 2026 तक खुली रहेगी. SSC ने एप्लिकेंट्स से कहा है कि वे अपने फॉर्म जमा करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें. कैंडिडेट्स को यह पक्का करना होगा कि वे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और दूसरी रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट्स सहित सभी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को पूरा करते हैं. वेरिफिकेशन के दौरान कोई भी गड़बड़ी मिलने पर बाद में कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है.

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SSC CGL 2026 एग्जाम रजिस्ट्रेशन: अप्लाई करने के स्टेप्स

  • कैंडिडेट्स आज, 22 जून, 2026 को रात 11 बजे रजिस्ट्रेशन विंडो बंद होने से पहले SSC CGL 2026 एप्लीकेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
  • ऑफिशियल SSC पोर्टल, ssc.gov.in पर जाएं.
  • अगर आप नए यूज़र हैं तो वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करें. मौजूदा यूज़र अपने क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके लॉग इन कर सकते हैं.
  • “कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन (SSC CGL) 2026” एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें.
  • ज़रूरी पर्सनल, एजुकेशनल और कम्युनिकेशन डिटेल्स ध्यान से भरें.
  • अपने पसंदीदा एग्जामिनेशन सेंटर और दूसरे ज़रूरी ऑप्शन चुनें.
  • लाइव फोटोग्राफ और स्कैन किए हुए सिग्नेचर को बताए गए फॉर्मेट में अपलोड करें.
  • एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू देखें और सबमिट करने से पहले सभी डिटेल्स वेरिफाई करें.
  • अगर लागू हो, तो उपलब्ध ऑनलाइन पेमेंट मोड से एप्लीकेशन फीस पे करें.
  • एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें.
  • आगे के रेफरेंस के लिए कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड करके सेव कर लें.
  • कैंडिडेट SSC CGL एग्जामिनेशन 2026 के लिए अप्लाई करने के लिए यहां दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं.
  • एस्पिरेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे SSC CGL एग्जाम से जुड़े लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर बने रहें.

Tags: SSC CGL Notification 2026
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