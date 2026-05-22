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SSC CGL 2026 का नोटिस जारी, 12 हजार से ज्यादा पद जाएंगे भरे, जानें आवेदन का तरीका और आखिरी तारीख

SSC CGL 2026 bharti Notification Out: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने SSC CGL 2026 भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. आइए जानते हैं आवेदन की आखिरी तारीख और अप्लाई करने का तरीका-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 22, 2026 9:46:42 AM IST

SSC CGL 2026 का नोटिस जारी, 12 हजार से ज्यादा पद जाएंगे भरे, जानें आवेदन का तरीका और आखिरी तारीख


SSC CGL 2026 bharti Notification Out: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने SSC CGL 2026 भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 21 मई 2026 को जारी कर दिया है. ये नोटिफिकेशन SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है. इस बार Combined Graduate Level (CGL) एग्जाम के माध्यम से लगभग 12,256 खाली पदों पर भर्ती की जाएगी. इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स 22 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

SSC CGL एग्जाम हर साल आयोजित की जाती है. इसके जरिए केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों, विभागों और सरकारी कार्यालयों में ग्रुप B और ग्रुप C पदों पर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स की भर्ती की जाती है. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये एक बड़ा अवसर माना जा रहा है.

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 SSC CGL 2026 की जरूरी तिथियां

SSC CGL 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं. वहीं Tier 1 एग्जाम अगस्त से सितंबर 2026 के बीच आयोजित होने की संभावना है.

जरूरी तिथियां इस प्रकार हैं:

 नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख – 21 मई 2026
 ऑनलाइन आवेदन शुरू – 21 मई 2026
 आवेदन की अंतिम तिथि – 22 जून 2026
 फीस जमा करने की अंतिम तिथि – 23 जून 2026
 आवेदन सुधार विंडो – 29 जून से 1 जुलाई 2026
 Tier 1 परीक्षा – अगस्त से सितंबर 2026
 Tier 2 परीक्षा – दिसंबर 2026

 SSC CGL 2026 के लिए आवेदन कैसे करें

कैंडिडेट्स SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. आवेदन करने के लिए सबसे पहले कैंडिडेट्स को SSC पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरना होगा. उम्मीदवारों को अपनी फोटो और साइन की स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी होगी. सभी जानकारी सही तरीके से भरने के बाद आवेदन शुल्क जमा कर फॉर्म सबमिट करना होगा.

सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है.

 चयन प्रक्रिया कैसी होगी

SSC CGL 2026 भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में आयोजित की जाएगी. इसमें Tier 1 और Tier 2 परीक्षा शामिल होगी. Tier 1 में सफल होने वाले उम्मीदवार ही Tier 2 परीक्षा में शामिल हो सकेंगे.

Tier 2 परीक्षा दिसंबर 2026 में आयोजित की जाएगी. अंतिम चयन उम्मीदवारों के प्रदर्शन और निर्धारित नियमों के आधार पर किया जाएगा.

 कैंडिडेट्स के लिए जरूरी सलाह

जो कैंडिडेट्स SSC CGL 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए. आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है.

इसके अलावा कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड, परीक्षा तिथि और अन्य जरूरी अपडेट के लिए समय-समय पर SSC की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए.

Tags: SSC CGL 2026SSC CGL 2026 bharti Notification OutSSC CGL 2026 Vacancy
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