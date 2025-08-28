Home > शिक्षा > राजस्थान हाईकोर्ट ने SI भर्ती परीक्षा 2021 को किया रद्द, ओवरऐज कैंडिडेट को लेकर कही ये बात

Rajasthan SI Recruitment 2021: राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया है। अभ्यर्थी 2021 से ही इस भर्ती परीक्षा के लिए न्याय की मांग कर रहे थे।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 28, 2025 13:41:00 IST

Rajasthan SI Recruitment 2021: राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया है। अभ्यर्थी 2021 से ही इस भर्ती परीक्षा के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। इस बीच, दिल्ली से लेकर पटना तक कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक, छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। आज इस भर्ती परीक्षा को लेकर एक अहम और अंतिम फैसला सुनाया गया है।

जोड़े जाएंगे 859 पद

बता दें कि 18 नवंबर 2024 को प्रशिक्षण ले रहे सब-इंस्पेक्टरों की पासिंग आउट परेड और नियुक्ति पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि इस भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल हुई है। अब इंस्पेक्टर की नई भर्ती में 2021 की परीक्षा के 859 पद जोड़े जाएँगे।

भर्ती में शामिल होंगे आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थी 

वहीं कोर्ट ने आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थीयों के मुश्किलों का हल निकाला है। कोर्ट ने  कहा है कि जो अभ्यर्थी 2021 की भर्ती में शामिल थे और अब आयु सीमा पार कर चुके हैं, उन्हें भी 2025 की एसआई भर्ती में आवेदन करने की अनुमति दे दी गई है।

पेपर लीक और डमी उम्मीदवारों का मामला 

वहीं आपको बता दें कि 2021 में 859 सब-इंस्पेक्टर पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में कई डमी उम्मीदवारों के शामिल होने की खबरें सामने आईं। इसके लिए यह भी पता चला कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया था। परीक्षा में कई अनियमितताएं पाए जाने के बाद सरकार ने मामले की जांच एसओजी को सौंप दी। एसओजी की जांच में डमी उम्मीदवारों की मौजूदगी की बात सच साबित हुई, जिसके बाद 50 प्रशिक्षु सब-इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के दो सदस्यों समेत कुल 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

