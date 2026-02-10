Home > शिक्षा > भारतीय मूल के सीनियर टेक्नीशियन का धमाकेदार कमबैक, आप भी जानकर रह जाएंगे हैरान

भारतीय मूल के सीनियर टेक्नीशियन का धमाकेदार कमबैक, आप भी जानकर रह जाएंगे हैरान

Quiting High Paying Job: सिलिकॉन वैली में भारतीय मूल के एक सीनियर टेक्नीशियन इन दिनों सुर्खियों में है. उन्होंने अपनी मल्टी-मिलियन डॉलर की नौकरी पूरी तरह छोड़ दी है.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 10, 2026 4:22:54 PM IST

भारतीय मूल के सीनियर टेक्नीशियन का धमाकेदार कमबैक
भारतीय मूल के सीनियर टेक्नीशियन का धमाकेदार कमबैक


Quiting High Paying Job: सिलिकॉन वैली में भारतीय मूल के एक सीनियर टेक्नीशियन इन दिनों सुर्खियों में है. उन्होंने अपनी मल्टी-मिलियन डॉलर की नौकरी पूरी तरह छोड़ दी है. उनका मानना ​​है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्वांटम कंप्यूटिंग की बदलती दुनिया में खुद को फिर से बनाना सिर्फ पैसा कमाने से कहीं ज़्यादा जरूरी है.

You Might Be Interested In

उन्होंने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया?

एक दशक तक लेगेसी सिस्टम और आउटडेटेड सॉफ्टवेयर पर काम करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनकी स्किल्स धीरे-धीरे पुरानी होती जा रही है. किसी बड़ी कंपनी में सीधे अप्लाई करने के बजाय उन्होंने छह महीने पूरी तरह से अपनी पढ़ाई के लिए लगाए.

Delhi Metro: दिल्ली, मास्को से आगे है ! मास्को मेट्रो छोड़ दिल्ली की तारीफ क्यों करने लगी रूसी महिला ?

नौकरी छोड़ने के बजाय उन्होंने यह किया

इतना ही नहीं उन्होंने क्लाउड आर्किटेक्चर और मशीन लर्निंग में एडवांस्ड सर्टिफिकेशन भी हासिल किया है. अपनी टेक्निकल काबिलियत को और दिखाने के लिए उन्होंने GitHub पर जरूरी प्रोजेक्ट्स में योगदान दिया है. पुराने कॉन्टैक्ट्स से मिलने के अलावा उन्होंने नए जमाने के स्टार्टअप फाउंडर्स से मिलने के बारे में भी कहा है.

You Might Be Interested In

Chest Infection: बुज़ुर्गों में छाती का संक्रमण बन रहा साइलेंट किलर, उम्रदराज लोगों के लिए क्यों साबित हो रहा है जानलेवा?

शानदार वापसी के साथ एक नया मुकाम हासिल किया

इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अपनी शानदार वापसी से सभी को पूरी तरह से हैरान कर दिया है. उन्हें एक लीडिंग AI स्टार्टअप का ‘चीफ आर्किटेक्ट’ अपॉइंट किया गया हैा. न सिर्फ़ उनकी सैलरी उनकी पिछली नौकरी से बहुत ज़्यादा थी, बल्कि उन्हें कंपनी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी भी दी गई थी.

यह कहानी एक बार फिर साबित करती है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में “अनलर्न, लर्न, और रीलर्न” का सिद्धांत आपको सच में लंबे समय तक सफल बना सकता है.

Dream Fire Meaning: सपने में आग देखने के क्या हैं मायने? मिलेगा खजाना या जा सकती है जान; क्या कहता है स्वप्न शास्त्र

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन 7 ऑउटफिट में सारा अर्जुन ने दिखाया कातिलाना अंदाज

February 10, 2026

क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए किसी को गिरफ्तार कर...

February 8, 2026

इस वैलेंटाइन वीक अपने पर्टनर के साथ देखें ये Romantic...

February 7, 2026

शादी के बाद और भी बोल्ड दिखने लगीं ये बॉलीवुड...

February 7, 2026

ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मोहिना कुमारी आज कल...

February 6, 2026

खूबसूरती में बॉलीवुड हसीनाओं को कड़ी टक्कर देती हैं ‘महाकुंभ...

February 6, 2026
भारतीय मूल के सीनियर टेक्नीशियन का धमाकेदार कमबैक, आप भी जानकर रह जाएंगे हैरान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भारतीय मूल के सीनियर टेक्नीशियन का धमाकेदार कमबैक, आप भी जानकर रह जाएंगे हैरान
भारतीय मूल के सीनियर टेक्नीशियन का धमाकेदार कमबैक, आप भी जानकर रह जाएंगे हैरान
भारतीय मूल के सीनियर टेक्नीशियन का धमाकेदार कमबैक, आप भी जानकर रह जाएंगे हैरान
भारतीय मूल के सीनियर टेक्नीशियन का धमाकेदार कमबैक, आप भी जानकर रह जाएंगे हैरान